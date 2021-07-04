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全民瘋囤乾拌麵！營養師揭「熱量懶人包」一次評比麻膳堂、鋒味、KIKI、賈以食日

shutterstock_464768879▲市售乾拌麵各有特色，更是疫情期間民眾瘋囤貨的物資之一，但是營養師高敏敏就表示，乾拌麵跟泡麵一樣，方便又好吃，「但大部分一碗的鈉含量會破千」，因此她也列出3點，提醒民眾一定要多注意。（圖／Shutterstock）
文 : NOWnews今日新聞

除了一直以來都很受民眾歡迎的泡麵以外，近年來「乾拌麵」也超夯，許多藝人朋友紛紛推出特色聯名乾拌麵，就是為了搶攻「麵食商機」；而市售乾拌麵各有特色，更是疫情期間民眾瘋囤貨的物資之一，但是營養師高敏敏就表示，乾拌麵跟泡麵一樣，方便又好吃，「但大部分一碗的鈉含量會破千」，因此她也列出3招，提醒民眾一定要多注意才行。

▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

營養師高敏敏表示，乾拌麵除了熱量之外，像是鈉含量、脂肪含量都要特別注意。她也列出市面上18款熱門乾拌麵的熱量排行，圖片上還有詳細的鈉含量、碳水化合物、蛋白質以及脂肪。

首先是「紅燈區」，有「輸不起 醇香麻醬」，544kcal／鈉含量1119mg、「小情人麵 初戀香蔥」，512.7kcal／鈉含量1659mg、「福忠字號 蒜香麻醬」，501.7kcal／鈉含量1225mg、「老蕭拌麵 油潑小辣」，500kcal／鈉含量2099mg 和「麻膳堂 油蔥拌麵」，494.1kcal／鈉含量1514.4mg。

再來是「黃燈區」，有「詹麵 川麻拌麵」，466kcal／鈉含量1326.4mg、「來拌麵 椒麻醬香」，460kcal／鈉含量1473mg、「炎選絕品 招牌麻麻醬」，446kcal／鈉含量1289mg、「曾拌麵 麻油椒香」，436.9kcal／鈉含量1091.6mg、「千拌麵 辣豆瓣黃麵」，420kcal／鈉含量1206mg、「大甲乾麵 香辣」，412kcal／鈉含量783mg、「賈以食日 燒椒麵」，398.7kcal／鈉含量1201mg 和「大師兄 銷魂拌麵」，360.6kcal／鈉含量731mg。

至於「綠燈區」則有「峰味拌麵 麻辣」，358kcal／鈉含量1033mg、「惡名昭彰true麵 巷口ㄟ蔥油麵」，357.7kcal／鈉含量1323.8mg、「老媽拌麵 麻辣」，335kcal／鈉含量1323mg、「KIKI 老醋辣麵」，286.5kcal／鈉含量1161mg 和「阿舍外省乾麵 油蔥」，281kcal／鈉含量1546mg。

▲高敏敏列出18款熱門乾拌麵的熱量及鈉含量排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲高敏敏列出18款熱門乾拌麵的熱量及鈉含量排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

高敏敏說，乾拌麵跟泡麵一樣，方便又好吃，但大部分一碗的鈉含量會破千。衛福部建議，每日鈉的總攝取量不宜超過2400mg（大約=6g的鹽），有高血壓疾病的人更是要減少到1200mg比較安全。

因此她也提出「吃乾拌麵時的3大建議」，第一「醬料包、油包少放一點，降低鈉含量跟油脂」、第二「推薦打顆蛋、加蔬菜，讓營養素更均衡、鞏固身體免疫力」和第三「餐後再來份水果，增加維生素攝取也讓鉀來排除攝取過多的鈉（身體有留鉀排鈉的機制）」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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Tags : KIKI乾拌麵千拌麵懶人包曾拌麵熱量營養師美食老蕭評比賈以食日輸不起鈉含量鋒味麻膳堂

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