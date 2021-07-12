最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
樂活開箱淘口袋

你的「此生摯愛泡麵」是哪款？老饕激戰留言區！「人氣系列」殺出重圍

shutterstock_1244344555▲女網友好奇，如果世界上只剩下一種泡麵，「你會選誰」，貼文一出，老饕們紛紛給出心中答案。（圖／Shutterstock）
文 : NOWnews今日新聞

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光，對此，就有女網友好奇，如果世界上只剩下一種泡麵，「你會選誰」，貼文一出，老饕們紛紛給出心中答案，其中也有網友秒答，更直呼「一個禮拜吃一箱」、「吃過就回不去了」。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「如果全世界只剩一種泡麵你會選誰??」為題發文，表示維力炸醬麵和統一肉燥麵讓她很難抉擇，另外像是台酒的花雕雞麵也受到蠻多人喜愛。

▲貼文一出，網友們紛紛喊出自己最愛的泡麵。（示意圖／取自pixabay）
▲貼文一出，網友們紛紛喊出自己最愛的泡麵。（示意圖／取自pixabay）

原PO也表示，身為社畜底層，泡麵可是很棒的美食，尤其在月底，就是她勤快吃泡麵的時候，而她也分享了一個臉書社團「泡麵麵俱樂部」，「最近我發現一個不錯的泡麵社團，裡面有很多泡麵食評，分享給大家，讓跟我一樣月底吃泡麵的人，能少花冤望錢呀」！

貼文一出，網友們紛紛喊出自己最愛的泡麵，「最愛維力炸醬麵，還有辛拉麵」、「統一唯一信仰是蔥燒牛肉，好吃到氣喘」、「唯一最愛滿漢大餐」、「我選來一客的泡菜口味」、「統一肉燥+1，謝謝提供我今晚晚餐的靈感」、「推大乾麵地獄辣椒 雖然現在味道還是好吃，但以前舊的包裝有多一包辣粉，超想念的啦！」、「印尼泡麵」。

其中，受到最多網友喜愛的是「韓國泡麵」，「安城！韓國泡麵好吃的很多，但不能沒有他！」、「辛拉麵唯一支持」、「無條件是韓國金拉麵！」、「辣雞麵」、「辛拉麵，本人是重辣口味愛好者，台灣泡麵都吃起來沒味道，所以只吃韓國泡麵」、「韓國小浣熊泡麵，吃過就回不去了，每次去超市都會買起來放」、「韓國小浣熊海鮮烏龍辣的，我跟我妹我媽一個禮拜可以吃完一箱」、「唯一選擇是辣味金拉麵」、「韓國的馬鈴薯拉麵算嗎？真的好好吃！每一種口味都很讚」、「推不倒翁起司拉麵」、「隨便一種韓國泡麵，吃過就回不去了」。（編輯：郭佩蓉）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

Tags : 不倒翁來一客大乾麵安城宵夜摯愛泡麵滿漢大餐統一肉燥維力炸醬美食辛拉麵辣雞麵金拉麵

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com