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小小鏟屎官竟爬上主子龍床！「傻眼貓咪」看呆：大膽奴才！那是本喵的貴妃椅

文 : 寵毛網

真的傻眼貓咪了！住在屏東的網友Ding Ding日前目睹讓她「黑人問號」的一幕，只見2歲大的女兒「蘇芙」這天正在睡覺，仔細一看卻發現她竟然躺在貓咪的「貴妃貓抓板」上，而貓咪「BeBe」傻眼地躲在一旁偷看，讓她忍不住無奈地感嘆：「女兒妳這是在幹嘛？」。

女兒睡貓抓板！傻眼貓躲牆角偷看　4萬網友笑：她喵化了！

網友Ding Ding的女兒「蘇芙」非常喜歡貓咪，走到哪裡都要帶著貓咪玩偶。（圖／網友Ding Ding授權提供）

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因此日前趁女兒生日時，帶回一隻小貓「BeBe」陪她一起長大。（圖／網友Ding Ding授權提供）

Ding Ding接受採訪時表示，由於女兒蘇芙非常喜歡貓咪，不管到哪裡手裡都要帶著一隻貓咪玩偶，在路邊看到貓咪都會停下來觀察，因此日前決定帶回一隻挪威森林貓「BeBe」當作她的2歲生日禮物，陪伴她一起長大。蘇芙看到BeBe相當開心，什麼事都想與牠一起分享，而Bebe又是一隻活潑的小貓，經常可見一人一貓在一起玩耍，蘇芙甚至還將貓砂盆當作沙，與BeBe在裡面一起玩貓砂！

女兒睡貓抓板！傻眼貓躲牆角偷看　4萬網友笑：她喵化了！

BeBe不僅長相可愛，個性也很活潑隨和。（圖／網友Ding Ding授權提供）

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蘇芙非常喜歡BeBe，做什麼事都要跟牠在一起。（圖／網友Ding Ding授權提供）

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還會將貓砂當沙子玩……（圖／網友Ding Ding授權提供）

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日前Ding Ding看見她躺在貴妃高抓椅上睡覺，而BeBe則是躲在一旁傻看！（圖／網友Ding Ding授權提供）

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這是被喵化了嗎？（圖／網友Ding Ding授權提供）

雖然女兒與貓咪感情很好，不過Ding Ding完全沒料到會看到這一幕，原來這天她發現女兒突然好安靜，回頭一看驚見她竟然將BeBe的「貴妃貓抓椅」當作床，舒服地躺在上面呼呼大睡，而BeBe則是疑惑地躲在一旁傻看，彷彿都能見到牠的頭上充滿問號，讓Ding Ding既無奈又覺得好笑，只好分享在貓咪社團並寫下：「女兒妳這是在幹嘛？」而網友看了都笑說：「投錯胎的貓星人？」、「傻眼貓咪了」、「她被喵化了」、「妞占貓巢」、「躺好躺滿」、「這是在體驗主子的床，沒事沒事」、「一旁的貓咪表示無言」。

女兒睡貓抓板！傻眼貓躲牆角偷看　4萬網友笑：她喵化了！

BeBe：這本喵的貴妃椅，鏟屎的不要搶！（圖／網友Ding Ding授權提供）

Tags : 傻眼寵物貓咪貓床鏟屎官

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