「馬鈴薯VS地瓜薯條」你是哪一派？支持者留言激戰：內行才懂的美味！

炸的金黃酥脆，香氣四溢的薯條是許多人到速食餐廳必點的食物之一，許多速食店的薯條更各具特色，而近日就有網友在網路上表示「『地瓜薯條』是不是大勝馬鈴薯口味？」沒想到就有老饕吐露出個中滋味，直言「內行人才懂」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「地瓜薯條到底是不是邪教」的文章表示，「薯條就應該用馬鈴薯呀，用那種又甜又鹹的地瓜做成的薯條，到底算不算是邪教？就跟珍珠披薩一樣，有沒有相關的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「超級好吃，沒包個300都不過癮」、「超級好吃，絕對是邪魔外道」、「大人都吃地瓜」、「內行才知道地瓜薯條好吃」、「超級好吃，比馬鈴薯好吃100倍」、「味覺壞掉才覺得難吃」、「炸地瓜好吃的很好吃，很吃地瓜品質」、「地瓜薯條才是台式正宗」。

甚至更有人說出了好吃的「地瓜薯條」的個中滋味，「地瓜的好你應該不懂，好的地瓜入口即化回甘，烤的時候糖漿流出來會讓皮焦掉，皮一撕就掉了，沒有筋跟粗纖維，做成地瓜薯條根本屌打番茄醬才是本體的馬鈴薯薯條」。（編輯：王柏文）

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