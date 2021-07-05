為何台灣人聊天、工作都愛用LINE？專業網友揭「關鍵原因」：大家不得不用

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動，而近日就有網友在網路上討論「為何台灣人超愛用LINE？」沒想到卻引出知情人揭露致命真相，直言「直接大勝」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「到底為什麼大家都愛用LINE」的文章表示，「以台灣來說，應該有八成的人都用LINE當主要的通訊軟體，但是這個軟體也有許多問題，貼圖要錢、影片5分鐘、檔案會過期，一次只能登入一個裝置，換個行動裝置還要把我的聊天清空，到底為什麼這個軟體還那麼多人愛用」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

知情網友們紛紛一面倒留言表示，真相在於「市佔率」，「商業不就是這麼一回事，很多時候產品不是好就厲害，人家就贏在先進來搶市場，市占率搶贏人，量變產生質變，最後大部分人都離不開，因為其他人都在用」「就他比較早拿到市佔而已，這種東西就是這樣，越多人在用你就不得不用，直接大勝」、「通訊軟體就是用戶多的說話」、「台灣市佔也不錯」、「一開始沒有進場後面就很難成功了，做再好也沒用」、「很多人用，導致各種工作跟課程群組都用，不得不用」。（編輯：王柏文）

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