香菜披薩不夠看？網友開箱「特殊口味泡麵」　老饕超嗨：去家樂福沒人搶

泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而市售泡麵口味種類繁多，每一種都有其擁護者，獨特的口味如素食泡麵、麻辣口味等等都有人購買。近日，就有網友分享自己肚子餓時，隨手抓了一包「蔬菜湯麵」來煮，結果煮出來後讓她超崩潰，其原因曝光引發熱議，更有人笑稱「這款泡麵完全沒對手」。

原PO在「Dcard」貼文指出「拿這包泡麵時，我只注意到，蔬菜湯麵，沒看到後面的字就下鍋，結果煮得時候覺得聞起來味道怪怪的，才仔細看背面包裝，竟然是『香菜口味』….我個人不討厭香菜，但這個加在泡麵裡面我真的不行，泡麵的味道聞起來都有一股草味….QQ」。

貼文一出，網友紛紛回應「又是什麼香菜泡麵啦」、「這味道我真的不行，但我爸媽超愛＝＝」、「爸媽喜歡+1他們在吃的時候，我很遠就聞到味道….」、「這到底是什麼妖魔鬼怪的口味啊」、「之前在超市有看過，還心想誰會買這種泡麵…..結果某天我就看到我媽媽買了好幾包給我＝＝」、「在超市有看過，沒仔細看還真不知道他的蔬菜是香菜…」、「這真的有雜草的味道，不喜歡」。

不過，也有不少網友表示「這超好吃欸？愛吃香菜的一定會喜歡」、「我超愛吃欸，家樂福都沒人跟我搶好開心」、「我覺得很好吃欸！可能是因為有加番茄跟蛋下去煮，味道被番茄蓋過」、「這個超級好吃…麵很Q而且香菜很香」、「香菜泡麵超好吃…應該是最沒對手的泡麵XD沒人要搶」、「笑死，這款很好吃，都沒人要跟我搶」。（編輯：張嘉哲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載