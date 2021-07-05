韓國泡麵太辣？加入「童年零食」升級創意甜辣料理！網嘖嘖稱奇：酷爆了

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少，近日一名女網友在《Dcard》貼文提到，自己很喜歡吃韓國泡麵卻又怕辣，突發其想加入「童年零食」，一嚐發現意外中和辣味又好吃，貼文曝光引發熱烈回響。

原PO提到，自己很喜歡吃韓國的「辛拉麵」，但是又很怕辣的關係，在煮泡麵的時候突發其想，將奶油椰子口味的乖乖加入辛拉麵中，笑稱「中和用的，吃起來甜甜辣辣的，雖然看起來很莫名其妙」，她拍下照片強調「證明我有吃完，湯剩一點點喝不下了」。

原PO也不忘分享她的獨門食譜，「煮水下一個番茄，我有切丁，不想吃皮的可以先切十字燙過，皮就很好剝了」，除此之外還有加入高麗菜，記得把菜煮爛，再放泡麵粉包，怕辣的話就放半包」，而這時候加入奶油椰子乖乖，只是很快就會散掉，一下就融在湯裡，接著放麵餅進去，可以再打顆蛋，小火煮1分鐘，蛋攪散後就直接關火，用餘溫熱1分鐘，笑稱「上桌，乖乖會自己融化，麵會吃起來甜甜辣辣的」。

貼文曝光之後，讓許多網友看得嘖嘖稱奇，紛紛回應「這是什麼酷爆的料理」、「第一次看到這個組合」、「好吃嗎？想像不出味道」、「下次來試」；對此，也有網友分享「可以加牛奶！怕辣我都這樣解辣」。（編輯：賴詠璿）

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