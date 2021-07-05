給朕起床！奴才睡覺被貓咪用肚肚「泰山壓頂」　網笑：被強制吸貓

這樣是不是太逼人啦？日本一名推主養了一隻賓士貓「Marumo」，這天牠發現小貓奴還在賴床，竟然直接將肚子蓋在她的臉上「將她悶醒」，網友看了都紛紛笑說：「拜託請來叫我！」。

推主＠neve832225表示1歲的Marumo原本是先生的「生日禮物」，當時家裡只有養魚，從未飼養過任何小動物的先生幾乎每一天都在看貓咪影片，因此推主決定在去年先生生日時領養了Marumo。當時牠才兩個月大，一到新家就躲在先生的房間，但是沒過幾天牠變得大膽又自信，開始跟家中成員黏在一起。日前牠發現推主的女兒還在賴床，Marumo為了挖她起床，竟然趴在她的頭上、將肚子重重地壓在她的臉，一點也不在乎小貓奴是否還有「呼吸」！更誇張的是，幾秒鐘後Marumo將她的臉當「墊腳石」，直接踏過她跳到窗台上玩耍！

推主將照片分享在網路上，並表示Marumo的確成功叫醒女兒。而網友看了都紛紛笑說：「下面的確定還有呼吸？」、「強制吸貓的概念」、「叫醒她的不是鬧鐘」、「這我可以，拜託來叫我」、「一邊吸貓一邊起床也太開心了」。