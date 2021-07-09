用LINE聊天竟然超佔手機容量！網友曝「簡單解法」：釋出很多空間

科技網路發達，現在社群軟體百家爭鳴，但以台灣來說，約莫有9成以上的人都使用LINE來聯繫親友，取代傳統打手機號碼的方式。不過，近日就有網友分享討論「有沒有人覺得LINE很佔手機空間的啊？」貼文引發廣大迴響，不過也有網友透露解方，直言如此一來就能繼續使用。

原PO在PTT貼文指出「剛剛看到一篇手機很耗電的發文，說LINE其實也很耗電，於是我趕緊到設定點點看耗電程度，結果發現LINE也未免太佔空間了吧？居然隨便就佔了7GB，比大部份手遊APP都還大，一堆人都推薦其他的社群軟體，但都無法取代LINE，有八卦嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「不是APP問題，是聊天訊息跟廣告那些都會算進容量」、「我朋友微信已經14G了，影片那些都算容量」、「LINE容量65G路過」、「對大部分人來說，手機就是拿來通訊的，Line又是台灣主流，占儲存空間1、2成也很正常，手機壽命也通常3~4年就要換一次，差不多」。

另外，也有網友分享解法「現在很多人群組訊息都很多，可以把那些訊息刪掉，會釋出很多空間」、「把你的群組訊息刪一刪，就解決了」、「收到的圖和影片都算在APP容量裡面，只要移除就好」、「我都定期整理，容量不超過2G，反正有存下來就好，很多群族對話都是沒意義的」。而根據LINE官網顯示，LINE的APP本體容量為212.2Mb，並沒有網友所說7G之多，民眾只要刪除過去不重要的對話紀錄，或將與朋友傳訊的圖片以及影片下載後刪除對話，就可以釋出不少空間哦！（編輯：張嘉哲）

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