這是戲劇摔吧！日本位於東京的「上野動物園」是許多旅人的拜訪之地，熊貓在園中非常具有人氣。這天被捕捉到非常有趣的鏡頭，一隻厚實的大熊貓正緩緩向前行，突然小熊貓橫衝直撞地朝牠屁股撞來，不知是力道太大還是過於驚嚇，壯碩的大熊貓竟然當場軟腳！

熊貓幼崽還處在活潑好動的年紀，對於體力釋放及力量把控還未完全掌握，玩著玩著剎車不及，一頭撞上熊貓的大屁股，不知是不是力道太大，成年熊貓一下軟了腳，左手都慌張地抬了起來，但很快便整理好自己的情緒，若無其事地繼續往前走，看來平常應該被撞了不少次啊！

影片上傳Twitter後已達898萬次觀看，網友們回覆說：「好危險阿～但我忍不住笑了！」、「小熊貓是故意的吧XD」、「大熊貓居然沒生氣，態度真大方～」、「看著看著我的腿也浮了起來」。