發現「IG功能被動手腳」揪劈腿！渣男扯荒謬藉口惹眾怒！網喊：我也要去檢查

情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另外一半劈腿而分開。國外就有名網紅分享，自己透過社群平台的「黑名單」功能，意外抓包男友劈腿，影片一出也引起熱議，網友也瘋狂敲碗後續，因此她又透過影片揭開超荒唐的結局。

根據《太陽報》報導，國外一名超過13萬粉絲追蹤的網紅蓋比（Gabby）日前在《TikTok》表示，她某天心血來潮點進IG（Instagram）的封鎖名單，卻看到有一名陌生女子，但她根本沒有封鎖過這個帳號，於是又點進陌生女子的好友名單，沒想到發現共同好友竟然是自己的男友。

蓋比指出，自己也因此抓到男友劈腿，後來這段影片上傳至今不到3個月，已經有超過210萬次觀看次數，而且還有很多人在留言區敲碗後續，「所以呢？你解除封鎖了嗎？跟那女生講了什麼？」

事後，蓋比又再度上傳影片解釋，雖然自己早就發現男友劈腿，卻拖了一年多才分手，因為當時蓋比特地飛去英國與男友相聚六周，直到回國前四天才發現這件事，加上與男友對質時，對方堅稱是陌生女子單方面追求他，甚至還想拆散他與蓋比，所以男友是為了「保護蓋比」，才會做出這種事。

蓋比透露，自己心軟地又給了男友一次機會，而一年過後，兩人訂了婚，但她又再度發現男友偷吃，於是這次終於下定決心分手。許多網友看完也紛紛回應，「這就是直覺，它在潛意識裡面向我們發出尖叫」、「當妳發現男友偷吃時，真的別心軟」、「我要去檢查我IG上的封鎖名單了」、「真的不能懷疑女人的直覺」、「我的天啊！這竟然過了一年」。（編輯：許智超）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載