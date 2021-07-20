麥當勞「消失8年」早餐再度回歸　老饕興奮開箱：2種醬料都好吃

我國速食連鎖店眾多，每間都有不同的特色，而說到速食，不少民眾第一個都會想到「麥當勞」，除了無法複製的薯條風味之外，其他特色餐點也深受民眾喜愛，不過商品隨著銷售成績或其他因素，也都會定時更換以及下架。近日，就有網友發現麥當勞一款8年前販售的早餐又再度復活，引發討論。

原PO在「Dcard」貼文指出「今天我想跟各位分享的是麥當勞早餐，這次期間限定的『現烤貝果』，買了就會送Pauly乳酪抹醬，因為之前推出的時候，本來說要賣到6月22日而已，但因為BTS套餐的關係，所以這次直接延長到9月14啦！真的是可喜可賀」。

「那個乳酪抹醬配上貝果，真的有夠讚，後來我又加了店員附的草莓果醬，發現吃起來也蠻好吃的」貼文一出，網友紛紛回應「突然神復活欸，算一算也有八年沒賣了」、「麥當當很久以前就有貝果跟乳酪抹醬，但有一天它就消失了，希望這次可以永遠留下QQ不要期間限定啊」、「以前早餐超愛去買這個吃，結果有一天他就消失了，現在又跑回來了！很好吃」、「那天去櫃檯看到還以為看錯！大概停賣8年了內，好吃」。

也有網友分享實用經驗「乳酪醬真的不錯，但為啥原PO還有草莓果醬？」、「為什麼妳有附草莓果醬，我上次買只有白色乳酪」、「乳酪跟草莓雙醬一起吃，超讚」、「這款我以前就很愛，明天馬上來去買來吃」；而也有麥當勞員工表示「基本上買貝果就可以乳酪跟草莓醬二選一，原PO另外一個是加價五元自己購買的喔」、「現烤貝果可以選乳酪或是草莓果醬，如果選乳酪可以在+5元買草莓果醬」。

據悉，這款早餐限定的貝果八年前就曾經有販售，如今又重新上架，讓不少網友非常興奮表示「冰奶茶有機會回歸啦？」、「八年前的貝果可以，那焦糖奶茶應該有機會？」、「要復刻的話，奶昔應該也能來一波吧，給廣大麥粉一個機會啊」。（編輯：張嘉哲）

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