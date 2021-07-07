「追劇涮嘴零食」點點名！按照劇情專業推：美劇搭薯條、韓劇必吃「絕配炸物」

全國防疫三級警戒持續到7／12，防疫期間許多民眾避免移動減少出門，待在家最大的消遣娛樂便是透過網路串流平台追劇。對此，就有網友好奇詢問，「追劇零食推薦吃什麼？」網友們的熱烈討論也反映了疫情期間對小確幸的追求。

有網友在Mobile01討論區發文，詢問大家「平常追劇的時候旁邊零食都擺什麼阿？」原PO也先透露自己一邊吃洋芋片，「奇多、品客那種」，再配個飲料，吃起來超級開心，唯一缺點就是手容易沾到粉以及無法避免的發胖。

文章發佈後引發討論，網友紛紛留言回覆說，「鱈魚香絲」、「最近很愛素蹄筋，鹹鹹甜甜的很涮嘴」、「都配多力多滋，義美小泡芙也不錯」、「泰脆天婦羅-鹹蛋黃口味～無意間發現的，很涮嘴」、「魷魚絲或豆乾，要用力嚼吃沒多少就會嘴巴酸，也沒辦吃太多」、「可樂果或多力多滋」、「推卡拉姆酒或蚵仔煎，比較重口味的」、「鱈魚香絲超過癮」。

綜觀網友答案，雖然每人主觀口味喜好不同，推薦的零食五花八門，但「涮嘴」可說是必備關鍵字。

另外也有網友認為跟追劇的類型有關，引發不少共鳴：「要看追什麼劇決定零食，追美劇可以吃點薯條雞塊，追韓劇可以配點韓式炸雞或煎餅，追陸劇可以配點滷味、水餃，追日劇可以配點生魚片」、「最近又重看了一次後宮甄嬛傳每天看他們吃糕點，搞得我也好想吃，所以就去玉珍齋買了鳳眼糕和綠豆糕，代入感100分」、「要看劇情的內容，例如《離婚活動》就適合夜深人靜時看，喝點調酒加零食，更能揣摩人生的現實面」。（編輯：倪浩軒）

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