好市多烤雞吃不完？內行授「料理神招」變出美味佳餚　全場讚：運用到淋漓盡致

▲一名女網友買了好市多的烤雞後，為了不浪費就將其完美利用，因而引來不少老饕大讚留言。（圖／Shutterstock）

美式大賣場「好市多」近年來深受不少民眾喜愛，因其商品種類十分豐富且價格優惠，吸引許多顧客前往消費。對此，就有一名女網友吃完好市多烤雞後，為了不浪費就將其完美利用，不少老饕一看都紛紛大讚直呼「學到一招了！」

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己在好市多買了烤雞後，將雞肉全不吃光後，隨即將骨架拿去煮湯，再將煮好的湯拿去煮飯，最後的成品就讓她興奮大讚「雞汁飯非常好吃！」

貼文一曝光，立馬引來不少網友震驚留言，「真的是屍骨無存ㄟ～～」、「根本把海南雞飯的概念發揚光大！！樓主超強」、「學到一招了，讚」、「筆記起來……吃完雞的骨頭通常都直接丟了」、「一雞三吃！讚啦」、「好聰明學起來」、「運用得淋漓盡致～感覺那個湯汁很夠味～感謝分享」、「利用到了極緻，難怪雞湯賣不動，原來就是因為你！」

此外，許多老饕們也分享其他料理妙招，直言「整隻雞骨肉分離，骨熬湯，湯煮米，舖上雞肉，菇類，胡椒粉，放入電鍋煮成炊飯，應該是不錯吃喔」、「我也會！炒菜或煮湯……飯倒是沒試過，下次試試」、「買一支雞超級划算，雞胸肉拆來拌沙拉醬夾貝果吃、骨頭還可以煮湯，一雞好幾吃」、「今天中午剛用烤鷄的鷄胸和骨架煮冬粉，加青菜和葱花，好吃」。（編輯：陳雅雲）

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