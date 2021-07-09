超市發現「神奇升級版泡麵」！網友試吃真心推：配料豐富超驚喜

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，或進口別國泡麵，就為了吸引消費者的目光；對此，也有一名生活在韓國的女網友發文，分享韓國不只有好吃的泡麵，竟然還推出「拉麵飯」，而她也曝光口感，狂讚「好吃又不死鹹，希望台灣也能上市，讓大家品嚐看看」。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「韓國在家吃什麼？三養拉麵變成飯了」發文，表示想必喜歡韓國泡麵的人，應該都知道三養拉麵，而她也透露，比起辛拉麵跟金拉麵，自己更喜歡三養拉麵，「湯的味道感覺比較溫和一點，熱狗切片小巧可愛，看了心情就好，以前住在考試院時，總是在祈禱廚房的麵是三養拉麵」。

原PO繼續說道，而自己日前逛超市，在冷凍區看到顯眼的橘色包裝，「仔細一看，竟然是三養拉麵飯」，而她也立刻將其放到推車裡；回家後便立刻煮來吃，一包大概就是一人份，炒飯裡有熱狗切片、火腿塊、蛋、蔥和麵，「沒想到竟然有麵本人，而且味道是好吃的，不會像一些泡麵口味的餅乾，有調味料的死鹹感」。

原PO一次煮兩包，再配上用氣炸鍋炸的小雞塊，簡單的一餐就完成了，「我跟金先生一口接一口馬上就吃完了，打算下次去超市再買，希望台灣也能上市讓大家品嚐看看，真心推薦」。

貼文一出，掀起熱議，「什麼！裡面有熱狗跟飯跟泡麵也太酷了吧！」、「三養居然還有炒飯！真希望台灣也進口一下，三養真的超好吃的，可惜現在賣場都沒看到」、「台灣三養這牌子很紅啊～～ 像辣雞麵系列超商都有，不過三養同名泡麵的確討論度比較低」；另外，還有網友歪樓，「那個包裝配色，我以為是阿華田」、「看成Tide洗衣精」、「看縮圖以為是阿華田，什麼，阿華田竟然出泡麵了！ 結果點進來有點小失望」。（編輯：郭佩蓉）

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