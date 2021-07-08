嚴防小三！知名律師揭「所有外遇源頭」　萬名網友點讚：女人直覺不能忽視

男女之間的感情問題千百種，小至意見不合吵架，大至外遇離婚，不過，到底「外遇」都是怎麼開始的呢，知名律師李怡貞就感嘆，並揭開外遇的萬惡根源「聊天」，貼文一出，不到3小時，就吸引近萬名網友按讚，紛紛直呼「真的」、「果然是律師，看多了」。

知名律師李怡貞在臉書粉專《女人大律師李怡貞》發文，表示「所有的外遇，都是從『聊天』開始」，並透露，當另一半跟你說「只是聊天，別想太多」、「只是談公事，偶爾講幹話，別想太多」和「只是稍微沒拿捏好分寸，別想太多」時，你（妳）想的其實都沒有太多。

貼文一出，不到3小時，就吸引近萬名網友點讚，紛紛留言，「真的，一點都沒錯」、「果然是律師，看多了」、「是這樣沒錯，都是由新鮮感開始」、「100%認同」、「都是藉口罷了，會這樣已是曖昧」、「女人的直覺不能忽視」、「沒錯，什麼都是從聊天開始，說甚麼只是網路聊天，聽你在放屁」、「是的，這種垃圾話千萬別相信，因為對方正在找機會發生事實」。

另外，也釣出不少苦主分享自身經歷，「真的，通常對話『就朋友』、『就同事』、『一堆人是能怎樣啦』、『很煩耶，一直問』、 『到底要盧到什麼時候 ，你這樣我連回來都不想，煩死回家還要聽妳講這些』」、「聊著聊著就爬上床了…」、「都是同事，順路載一下而已」、「其實從對上眼的那一刻就開始了」、「精神出軌的前身」、「還有順路接送這回事」、「還有還有，『就同事而已啊』，然後代號只有一個英文字母」、「還有說好一起跑步運動啊….跑著跑著就跟著人家跑走了…」。

不過，也有網友認為，「有責任感的人根本不會如此」、「有責任感、有自制力會知道『避嫌』是什麼意思」、「還有…有道德感的人（情感上的道德），不會讓自己陷入這樣的危險關係！避嫌真的很重要！」、「會出軌的人就是會出軌囉，聊天不是主因，只是一個起頭罷了」。（編輯：郭佩蓉）

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