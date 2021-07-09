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影／喵星人要統治地球了？「超大三花貓」降臨日本新宿對人類喵喵叫

文 : 寵毛網

新宿車站竟然出現超大三花貓？最近東京街頭有個不尋常的現象，一隻巨型三花貓出沒在新宿車站一棟大樓外牆上，不僅會對路過民眾喵喵叫，還會因為睡太熟而差一點跌落下來，網友看了都忍不住大喊：「卡哇伊~」。

東京出現「巨大三花貓」　與路人互動讓人想大喊卡哇伊！

新宿車站附近一棟大樓外牆上，出現一隻「新宿東口貓咪」。（圖／twitter @cross_s_vision）

原來這隻貓咪叫做「新宿東口貓咪（新宿東口の猫）」，是由商業辦公建築公司「クロス新宿ビジョン」（ Cross Shinjuku Vision）打造的廣告看板，以3D裸視技術將三花貓投射在大樓外牆上的154平方公尺巨型LED曲面螢幕，並且搭載4K高畫質與音響設備，就是要讓人感受「貓皇降臨」的氣勢！而這隻三花貓有時低頭看著路人，有時不小心睡到差一點跌落，還會發出可愛的喵叫聲，栩栩如生的模樣彷彿隨時會跳出來與人玩耍，並在晚上放映結束後入睡。目前這隻新宿東口貓咪正在試播階段，將於7月12日正式啟用後，會有更多與路人互動的機會，如果大家想知道新宿東口貓咪會有什麼更多有趣的動作，歡迎大家關注牠的推特帳號喔！

東京出現「巨大三花貓」　與路人互動讓人想大喊卡哇伊！

業主以3D裸視技術將牠投射在巨型LED曲面螢幕上，並搭載4K高畫質與高品質揚聲器，讓牠看起來栩栩如生！（圖／twitter @cross_s_vision）

東京出現「巨大三花貓」　與路人互動讓人想大喊卡哇伊！

哎呀……睡太熟差一點掉下來了！（圖／twitter @cross_s_vision）

東京出現「巨大三花貓」　與路人互動讓人想大喊卡哇伊！

白天牠會看著路人，對人喵喵叫……（圖／twitter @cross_s_vision）

東京出現「巨大三花貓」　與路人互動讓人想大喊卡哇伊！

晚上牠會趴著休息，迎接睡覺囉！（圖／twitter @nornornorsan）

東京出現「巨大三花貓」　與路人互動讓人想大喊卡哇伊！

雖然目前「新宿東口貓咪」還在試播階段，卻已經吸引許多路人的目光，而牠也會在7月12日正式啟用！（圖／twitter @cross_s_vision）

Tags : 3D裸視三花新宿新宿東口貓咪日本貓咪

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