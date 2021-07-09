影／喵星人要統治地球了？「超大三花貓」降臨日本新宿對人類喵喵叫

新宿車站竟然出現超大三花貓？最近東京街頭有個不尋常的現象，一隻巨型三花貓出沒在新宿車站一棟大樓外牆上，不僅會對路過民眾喵喵叫，還會因為睡太熟而差一點跌落下來，網友看了都忍不住大喊：「卡哇伊~」。

原來這隻貓咪叫做「新宿東口貓咪（新宿東口の猫）」，是由商業辦公建築公司「クロス新宿ビジョン」（ Cross Shinjuku Vision）打造的廣告看板，以3D裸視技術將三花貓投射在大樓外牆上的154平方公尺巨型LED曲面螢幕，並且搭載4K高畫質與音響設備，就是要讓人感受「貓皇降臨」的氣勢！而這隻三花貓有時低頭看著路人，有時不小心睡到差一點跌落，還會發出可愛的喵叫聲，栩栩如生的模樣彷彿隨時會跳出來與人玩耍，並在晚上放映結束後入睡。目前這隻新宿東口貓咪正在試播階段，將於7月12日正式啟用後，會有更多與路人互動的機會，如果大家想知道新宿東口貓咪會有什麼更多有趣的動作，歡迎大家關注牠的推特帳號喔！