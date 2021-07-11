還有這招？內行用「涮嘴零食」炸雞翅竟加倍美味又酥脆！網友讚：太神奇了

▲炸得金黃酥脆、嚐起來鮮嫩多汁的炸雞翅是許多老饕的最愛。（圖／Shutterstock）

炸得金黃酥脆、嚐起來鮮嫩多汁的炸雞翅是許多老饕的最愛，不過，你吃過用「洋芋片」炸的炸雞翅嗎？對此，就有一名女網友發文，表示因為到賣場買的洋芋片太鹹吃不完，她便拿來「炸雞翅」，豈料一吃驚為天人，不僅鹹度神奇的消失了，炸完的酥脆度也不錯，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示之前到好市多買了某款洋芋片，豈料吃起來超鹹，讓她相當苦惱。不過，她某天突發奇想，將吃不完的洋芋片拿來「炸雞翅」，「很神奇的，鹹度消失了，但是松露味還在，炸完的酥脆度也不錯，如果家裡還有這包，不想浪費又不知道怎麼消耗的，可以試試」。

原PO也接著透露自己拿洋芋片炸雞翅的做法，先將雞翅劃幾刀，簡單醃過，接著依序沾取麵粉、蛋液、碎洋芋片，接著放進氣炸鍋，先設定170度10分鐘，再設定180度10分鐘就完成了。

貼文一出，掀起熱議，「看起來好美味」、「終於可以有方法消耗掉！這包吃完真的快洗腰子…」、「高手」、「好聰明耶，太晚知道了，害我吃到差點洗腰子」、「太神奇了」、「超厲害的，竟然還能這樣」、「沒想到洋芋片也可以…」；其中，也有位網友說「今天也有看到某個老師製作，我也想試」，對此，原PO也回應「我也是想了好久終於動手做了」。（編輯：郭佩蓉）

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