吃披薩一定要加「芝心餅皮」？老饕分享「超爽隱藏吃法」：滿足又解膩

披薩上滿滿的牽絲起司，搭上各種配料，經過高溫烘烤香氣逼人，總是令饕客吃完還忍不住吮指回味。近日，有網友在PTT女孩版提到，大家吃披薩是否都會加購「芝心餅皮」？貼文曝光引發熱議，更釣出老饕分享「隱藏吃法」。

原PO在文中好奇提問「如果要買披薩的話啊，會加價購買『芝心餅皮』嗎？如果有條件可以買的話啦」，他透露自己會買，因為覺得餅皮有沒有芝心，吃起來的感覺差很多，笑稱「而且咬下去的爽度爆表啦！感覺跟一般口味的根本不一樣耶！」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「芝心超爽，好吃好吃」、「原來還有，想說那是兒時回憶了，現在很喜歡買發財車現烤的那種，也很好吃」、「芝心是披薩的靈魂」、「會，只想吃外面那一圈」、「芝心才是本體，披薩是配料」、「芝心是本體！為了芝心才吃披薩的！」「不加芝心幹嘛吃披薩」；對此，也有老饕分享另類吃法「芝心再買莎莎醬來沾真的超爽」，一口咬下口味相當美好，吃起來也不會容易膩。

不過，也有網友表示「不會，我都吃薄脆餅皮」、「芝心好吃，以前很愛但容易膩，現在都改吃薄脆了」、「一定會加芝心，但是吃完口超渴的」、「不加，太膩口了」、「加過一次好鹹」。（編輯：賴詠璿）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載