好怕被打！三花蹲廁所露二頭肌變身「館長貓咪」　網友笑翻：平常有舉啞鈴？

鏟屎官要小心了！網友蔡芳沂養了一隻三花虎斑貓「嚕比」，這天她剛好目睹嚕比正在上廁所，牠卻意外露出強壯的「胸肌與二頭肌」，讓蔡小姐忍不住驚訝表示：「我的貓看起來像館長，我超害怕被打！」。

蔡小姐受訪時表示，嚕比目前1歲7個月，當初她從台中搬到桃園工作，住在外地特別孤單，每天只能滑手機看別人家的貓療癒一下。某天她準備與男友黃泓儒回台中，當時任職台茂勝牛的店長得知她很想養貓，便推薦她到一中街看看，那裏有固定中途擺攤送養貓咪。幾天後蔡小姐與黃先生前往該地，真的看到店長說的中途，當時嚕比躺在貴妃椅上看著她，蔡小姐與牠看對眼的瞬間立刻有感「就是牠了！」隨後兩人衝去寵物店買足了貓咪用品，隔天中午騎車上山到中途之家領養牠，正式成為一家人！

嚕比剛來的時候有一點戒心，總是躲在衣櫃上，但是一個月後就瘋狂翻肚，還會故意碰瓷討摸摸，變得親人又溫馴。唯獨相當保護自己的「碗」，只要狗狗「Money」想偷吃牠的飼料，牠就會立刻衝到碗面前保護，但也會「佛心」地將碗裡的飼料叼一些給Money吃，另外還喜歡跑到櫃子上叼娃娃到床上。蔡小姐也說嚕比是一隻很有表情的貓，日前看見牠正在上廁所，兩隻手手踩在貓砂盆的邊緣，意外露出強壯的二頭肌與手臂，皺著眉頭嘟起嘴巴看著她，讓她忍不住笑說根本是「館長」上身，還分享到貓咪社團詢問網友，該如何讓身為母貓的牠「看起來不要那麼壯？」。

嚕比的照片很快就吸引超過1.7萬名網友按讚分享，許多人笑說：「這貓貓看起來很派」、「練得比館長壯，妳心中就不會有恐懼了」、「我看到了鍛煉過的胸肌、背肌跟腹肌，這個被卯一拳應該會重傷」、「有肌肉欸」、「很強悍的樣子，千萬不要激怒牠」、「讓牠多吃點，從壯變成胖」、「妳是平常都給他舉啞鈴嗎？」。