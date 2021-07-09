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餐廳內用、旅遊出團都開放，卻不能上課？「微解封」爭議QA總整理！

▲指揮中心昨（8）日宣布7月12日過後部分措施適度鬆綁「微解封」引發不少外界討論，《NOWnews今日新聞》整理國人對於相關措施的爭議問答，提供讀者更快掌握資訊。（圖／指揮中心提供）
文 : NOWnews今日新聞

全台三級警戒確定延長至7月26日，昨（8）日指揮中心也同時宣布自7月13日起將開始實施部分措施適度鬆綁「微解封」，並由各部會解說「最新防疫指引」，包含餐廳、健身房與戶外風景區都在有條件情況下開放，不過因為各行各業、不同營業場所都有不同規定，且地方政府可自行調整，引發不少國內民眾直呼「太複雜」，《NOWnews今日新聞》也整理了國人對於微解封的爭議，提供民眾更快掌握資訊。

▲中央流行疫情指揮中心昨（8）日宣布，餐廳、運動場所等部分的行業，13日後可適度的鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

一、為何博物館、美術館規定不得超過百人，電影院卻可採梅花座，而劇場仍不能開放觀眾？

目前台灣電影院多為小廳院，依梅花座規定，有超過百位席次的戲院也能將進場人數控管於1百人以下；劇場表演則是因為相較於電影院觀眾「單向」面對螢幕有較低風險，演出者和觀眾面對面屬於「雙向」接觸，風險較高，此外則是成本考量，很多劇場主辦方與團體表示就算採取梅花座，演出也是「演一場、賠一場」，因此決議微解封至7/26皆不開放劇場。

二、教育部鬆綁「室內外運動場館」是否包括健身房？是否有混用器材之疑慮？

室內運動場館包含健身房，禁止混用的運動器具指的是球拍、瑜珈墊等「使用後可帶走的」個人器具，至於共用器材設備則會要求業者間隔開放，使用中的器材隔壁需暫停使用維持間隔，且每次使用完畢皆須清潔消毒。

三、運動器材不能共用，那籃球可進行「3對3鬥牛」嗎？

室內外運動規定避免肢體碰觸、禁止團體競賽，因此3對3鬥牛不被允許，尤其多人追逐球屬於競賽，嚴禁從事這類行為。

▲微解封後健身房重新開放，唯須依規定間隔使用器材並於用畢後清潔消毒。（圖／unsplash）

四、為何開放健身房、電影院，但幼兒園、補習班卻照樣不開放？標準何在？

國教署長彭富源解釋，由於國內疫情仍在三級警戒，幼兒園的教學型態與師生互動相對緊密，風險還是很高，經過與指揮中心商討後決議，仍暫時維持停課，會再滾動式更新。補習班則是考量教學狀態、空間、樣態多元，相對風險仍高，決議現階段依舊維持現狀暫不開放。

五、為何美食街與超商休息區已採「一人一桌」拉開安全距離，仍強制裝設隔板？熟食區如關東煮、茶葉蛋可否重新販售？

百貨美食街消費者多為不特定人士共桌，因此建議點餐櫃檯提供酒精消毒設備，用餐區可設置消毒區與洗手區並使用隔板、梅花座維持社交距離，並鼓勵使用無接觸的數位支付方式。超商用餐區也得要採取梅花座並使用隔板措施；關東煮、茶葉蛋等熟食，考量到夾取餐具為共用，建議由服務人員夾取，避免感染風險。

六、國內旅行團限9人以下，是否包括導遊、領隊及司機？是否與室內5人限制相互矛盾？

依目前相關指引，小型國旅組團限9人以下，有包含領隊、導遊與司機，一輛車最多10個人，因9人成團是食宿共行，並不會受限室內5人以下規定。

▲國內旅遊觀光業仍須依規定組成九人以下（含司領）旅遊團。（圖／美聯社／達志影像）

七、依規定不開放游泳池及風景區水域，是否能到海邊下水游泳？溫泉風景區有無開放？

風景區水域活動禁止開放，海邊、沙灘也不開放，墾丁國家公園範圍內的沙灘、生態保護區也暫不開放。溫泉區因考量淋浴設備，也不在本次鬆綁範圍。

八、先前有民眾因揪朋友打麻將挨罰，微解封後能是否能打麻將、會不會受罰？

當時因處疫情高峰，還爆發因打麻將染疫的群聚事件，且因打麻將主要都約外面友人，加上共坐麻將桌之間距離較近，疫情嚴峻時較不適當，現在則要維持1.5公尺社交距離，且要採設立隔板、戴口罩等規定並不得賭博。

▲中央流行疫情指揮中心宣布三級延長，部分活動與場所適度鬆綁，但仍有場所不予開放。（圖／指揮中心）

九、宗教場所與實體參拜活動是否開放？

考量現階段國內跨區傳播事件仍然存在，內政部次長陳宗彥表示，宗教場所雖列入部分有條件鬆綁區域，但農曆七月的中元普渡仍屬實體宗教活動暫時不予開放，喪禮與喜宴、公祭也持續暫停，唯室內參拜空間上限為99人，且仍需維持距離。

十、疫情趨緩是否能彈性開放專責加護病房收治非新冠肺炎患者？日照中心與社區關懷據點未納入鬆綁機構，是否重啟？

醫院探病維持原有規定，專責病房未來將適度開放；日照中心有另外的規定，其他未公告的場所則皆依原來程序規範。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布三級警戒延長至7/26，但7/12後部分開放措施進行微解封。（圖／指揮中心提供）

儘管宣布「微解封」引發不少爭議，許多網友在看完公布指引後仍在觀望，不敢出門，指揮中心指出鬆綁過程是疫情重要關鍵，參酌全球抗疫的經驗及作為，防疫鬆綁須逐步執行，指揮官陳時中也強調微解封三級警戒仍維持，7月26日降級才是我們真正的目標，鬆綁措施發生問題也可以及時向主管機關反映，中央會進行滾動式檢討。（編輯：楊智傑）

【姊妹淘】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
Tags : 博物館幼兒園微解封旅遊泳池海邊溫泉疫情美術館補習班超商運動中心陳時中電影麻將

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