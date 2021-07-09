餐廳內用、旅遊出團都開放，卻不能上課？「微解封」爭議QA總整理！

全台三級警戒確定延長至7月26日，昨（8）日指揮中心也同時宣布自7月13日起將開始實施部分措施適度鬆綁「微解封」，並由各部會解說「最新防疫指引」，包含餐廳、健身房與戶外風景區都在有條件情況下開放，不過因為各行各業、不同營業場所都有不同規定，且地方政府可自行調整，引發不少國內民眾直呼「太複雜」，《NOWnews今日新聞》也整理了國人對於微解封的爭議，提供民眾更快掌握資訊。

一、為何博物館、美術館規定不得超過百人，電影院卻可採梅花座，而劇場仍不能開放觀眾？

目前台灣電影院多為小廳院，依梅花座規定，有超過百位席次的戲院也能將進場人數控管於1百人以下；劇場表演則是因為相較於電影院觀眾「單向」面對螢幕有較低風險，演出者和觀眾面對面屬於「雙向」接觸，風險較高，此外則是成本考量，很多劇場主辦方與團體表示就算採取梅花座，演出也是「演一場、賠一場」，因此決議微解封至7/26皆不開放劇場。

二、教育部鬆綁「室內外運動場館」是否包括健身房？是否有混用器材之疑慮？

室內運動場館包含健身房，禁止混用的運動器具指的是球拍、瑜珈墊等「使用後可帶走的」個人器具，至於共用器材設備則會要求業者間隔開放，使用中的器材隔壁需暫停使用維持間隔，且每次使用完畢皆須清潔消毒。

三、運動器材不能共用，那籃球可進行「3對3鬥牛」嗎？

室內外運動規定避免肢體碰觸、禁止團體競賽，因此3對3鬥牛不被允許，尤其多人追逐球屬於競賽，嚴禁從事這類行為。

四、為何開放健身房、電影院，但幼兒園、補習班卻照樣不開放？標準何在？

國教署長彭富源解釋，由於國內疫情仍在三級警戒，幼兒園的教學型態與師生互動相對緊密，風險還是很高，經過與指揮中心商討後決議，仍暫時維持停課，會再滾動式更新。補習班則是考量教學狀態、空間、樣態多元，相對風險仍高，決議現階段依舊維持現狀暫不開放。

五、為何美食街與超商休息區已採「一人一桌」拉開安全距離，仍強制裝設隔板？熟食區如關東煮、茶葉蛋可否重新販售？

百貨美食街消費者多為不特定人士共桌，因此建議點餐櫃檯提供酒精消毒設備，用餐區可設置消毒區與洗手區並使用隔板、梅花座維持社交距離，並鼓勵使用無接觸的數位支付方式。超商用餐區也得要採取梅花座並使用隔板措施；關東煮、茶葉蛋等熟食，考量到夾取餐具為共用，建議由服務人員夾取，避免感染風險。

六、國內旅行團限9人以下，是否包括導遊、領隊及司機？是否與室內5人限制相互矛盾？

依目前相關指引，小型國旅組團限9人以下，有包含領隊、導遊與司機，一輛車最多10個人，因9人成團是食宿共行，並不會受限室內5人以下規定。

七、依規定不開放游泳池及風景區水域，是否能到海邊下水游泳？溫泉風景區有無開放？

風景區水域活動禁止開放，海邊、沙灘也不開放，墾丁國家公園範圍內的沙灘、生態保護區也暫不開放。溫泉區因考量淋浴設備，也不在本次鬆綁範圍。

八、先前有民眾因揪朋友打麻將挨罰，微解封後能是否能打麻將、會不會受罰？

當時因處疫情高峰，還爆發因打麻將染疫的群聚事件，且因打麻將主要都約外面友人，加上共坐麻將桌之間距離較近，疫情嚴峻時較不適當，現在則要維持1.5公尺社交距離，且要採設立隔板、戴口罩等規定並不得賭博。

九、宗教場所與實體參拜活動是否開放？

考量現階段國內跨區傳播事件仍然存在，內政部次長陳宗彥表示，宗教場所雖列入部分有條件鬆綁區域，但農曆七月的中元普渡仍屬實體宗教活動暫時不予開放，喪禮與喜宴、公祭也持續暫停，唯室內參拜空間上限為99人，且仍需維持距離。

十、疫情趨緩是否能彈性開放專責加護病房收治非新冠肺炎患者？日照中心與社區關懷據點未納入鬆綁機構，是否重啟？

醫院探病維持原有規定，專責病房未來將適度開放；日照中心有另外的規定，其他未公告的場所則皆依原來程序規範。

儘管宣布「微解封」引發不少爭議，許多網友在看完公布指引後仍在觀望，不敢出門，指揮中心指出鬆綁過程是疫情重要關鍵，參酌全球抗疫的經驗及作為，防疫鬆綁須逐步執行，指揮官陳時中也強調微解封三級警戒仍維持，7月26日降級才是我們真正的目標，鬆綁措施發生問題也可以及時向主管機關反映，中央會進行滾動式檢討。（編輯：楊智傑）