渣男原地自爆！誤截「偷吃訊息」給女友！「小三暱稱」笑翻眾人：獻上罐頭塔

▲兩人的生活習慣或價值觀都需要互相磨合，而其中一般人最無法接受的就是，另外一半同時劈腿其他對象。（圖／Shutterstock）

情侶交往後總是會面臨到各種各樣的課題，兩人的生活習慣或價值觀都需要互相磨合，而其中一般人最無法接受的就是，另外一半三心兩意同時劈腿其他對象。就有位男網友因為與女友聊天時屢屢被銀行電話打斷，於是截圖通話紀錄討拍，想不到卻意外「自爆」，引發熱議。

該位男網友在臉書社團《爆廢2公社》發文，透露自己在與女友聊Line通話的時候一直被某銀行來電打斷，原PO向女友討拍「通話一直被打斷好煩喔」，還附上通話紀錄證明，沒想到卻意外露餡，讓女友一看登時臉綠。

原來原PO的通話紀錄中可以看見，除了女友是「我的女神女朋友」之外，還有另一個聯絡人的名稱是「我的女神老婆」，不僅女神不只一個，還同時擁有女朋友和老婆，這下真的場面十分尷尬，讓女友立即逼問「誰是女神老婆？」原PO也不禁苦笑自嘲，請教大家「各位有什麼方法可以救我嗎？」

笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「你的座右銘是不是：我不是渣，我只是想讓每個女孩有個家」、「所以你有女朋友、女神女朋友跟女神老婆？是這樣嗎？」、「高屏地區獻上罐頭塔」、「台中區代表上香」、「安心上路」、「怎麼解釋也沒用」。（編輯：倪浩軒）

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