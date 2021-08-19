手搖飲加多少冰最划算？全冰其實才更濃？老闆曝「判斷標準」：視情況加水

台灣手搖飲料店眾多，同一條街上幾乎都是連開3、5間，不少人喜歡在吃飯時配上一杯，甚至還有人每天都喝。因此近日就有一位網友在網路上表示疑惑「手搖飲的『冰塊要怎麼調』才划算？」甚至更吐露出他朋友實測的1個方法，直言「以前都點錯了」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「正常冰飲料比較不容易變淡？」的文章表示，「如我就是喝飲料喜歡不是微冰就是少冰的那種人」，但原PO卻說，最近買咖啡，朋友跟我說「點正常冰比較不會影響味道和口感」，隨後更揭露出這樣做的理由「冰塊夠多，飲料才夠冰，融化得比較慢，滲入飲料中的水就較少」，這樣的理論也讓原PO認同直言「這樣想想好像也有道理，尤其我拿到飲料幾乎都在半小時內會喝完，有鄉民聽過這個理論嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「全冰飲料你連吸都吸不上來，都變冰塊」、「看飲料阿，咖啡一shot就是固定量」、「茶飲少冰不會少量」、「我是也都喝全冰，少冰喝起來很難喝」、「所以兌酒為什麼要用好貴冰塊，真的融的慢就有差」、「這麼熱上層都是溶化水，難喝死」、「認真的！點去冰也是幫你套水而已，正常冰最濃」、「冰塊要多還是少決定的是最後加水含量」。

對此，《NOWnews 今日新聞》也電訪了知名飲料店老闆李先生，他表示「飲料冰塊的多寡要看飲料調配的『加水含量』比例為多少，若是需要做到滿杯滿緣，即便點少冰、微冰還是會補水，但如果是一般性的純茶類，正常冰對於飲料喝得快的民眾，確實可以延緩冰塊融化的速度，而達到冰鎮的口感」。（編輯：王柏文）

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