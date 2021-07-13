▲近日有網友在PTT提問「有什麼好喝的紅茶調味飲料？」結果許多內行紛紛激推「另類神組合」，直呼「真的一生推！」（圖／Shutterstock）

手搖店「紅茶類飲料」最推哪款？龜記、老賴、大苑子「另類神茶」都上榜

台灣手搖店林立，無論男女老少，每到夏天大家就喜歡來一杯清涼飲料解暑，不少人也會自己在家DIY，而最常見的就是將「紅茶+鮮奶」做成「鮮奶茶」。然而，近日有網友就在PTT提問「有什麼好喝的紅茶調味飲料？」結果許多內行紛紛激推「另類神組合」，直呼「真的一生推！」

原PO在PTT Drink板上表示，他本身比較愛喝紅茶，但是大部分的茶調味飲料（百香綠/檸檬綠/洛神冰茶等等）都是綠茶底，他並發文請益大家「連鎖手搖店有什麼好喝的『紅茶調味飲料』嗎？除了『紅茶+牛奶』或是『紅茶+豆漿』或是『紅茶+蜂蜜』或是『紅茶+珍珠』等料」。

問題一出，立刻釣出內行分享超另類口味，「龜記楊桃紅真的一生推！」「老賴的青草紅茶、布萊恩紅茶的藍莓紅茶」、「紅茶基底很多啊！龜記楊桃紅茶、大苑子橘子紅茶」、「鳳梨紅茶」、「我覺得桑椹跟紅茶比跟綠茶搭，烏弄的桑椹紅玉好喝」、「紅茶加蔓越莓醋，不錯喝」。

另還有網友直指「覺得紅茶還是加牛奶最好喝」、「純喫茶+牛奶+統一布丁」、「自己做糖漬檸檬，紅茶、綠茶都搭！」（編輯：許苡晴）

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