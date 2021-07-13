煮泡麵只能放肉、蛋、菜？網友激推「獨門配料」：吸湯汁後口感超讚

泡麵已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點。近日就有網友在網路上表示疑惑「除了肉、蛋、菜，煮泡麵放什麼才絕配？」沒想到就有食客吐露出了「獨家秘方」，直言「吸汁後超讚」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「你各位煮泡麵都加些什麼？」的文章表示，「我之前煮泡麵會加鯖魚罐頭，然後調味油包跟粉包都不加，覺得吃個一、兩次就膩了，後來改放火鍋肉片跟蛋一起煮，然後油包跟粉全下，覺得這樣還蠻配的，肉片可以沾牛頭牌的沙茶醬」，原PO更直言「里肌肉片比較瘦，口感偏硬；五花肉片油脂多，口感較軟；梅花肉片皆於中間，口感適中」，最後原PO也疑惑「各位煮泡麵都會加一些什麼，說出來讓我看看」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「泡麵吃完剩下湯會打蛋進去做成蒸蛋」、「香菜、三色豆、皮蛋、排骨酥、德國香腸、起司」、「泡麵口味重，基本上丟的食物都會被蓋過」、「蛋、蔬菜、牛肉、魚板」、「冰箱裡的剩菜」，也有人認為「不加，加了整碗味道都變了」。

但依然有專業食客點出了自己的獨家秘方，那就是加入「洋芋片」，「強力推薦，各種泡麵煮了之後，只要加上洋芋片就是一碗色香味俱全的泡麵，雖然各位直覺認為洋芋片軟了不好吃，但是洋芋片吸收了泡麵湯汁後，吃下去，有一種還不錯的口感，因為台灣泡麵口味都有點單調，就紅燒、海鮮啦、豚骨之類，感覺都差不多，但如果跟洋芋片口味相乘，就可以超多種，而且如果打蛋，蛋液裹洋芋片超好吃的」，此方法也受到許多網友認同，甚至說「仙貝也很配泡麵，強力建議各位試試看」。（編輯：王柏文）

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