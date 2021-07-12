鹹酥雞「冷門商品」讓人超驚艷！網友讚：香甜好吃但台北超稀有

台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；對此，近日一名女網友在《Dcard》分享，她到鹹酥雞攤點了「山藥卷」，雖然名字聽起來不怎麼美味，但一口咬下後卻瞬間改觀，忍不住狂讚「超好吃，甜甜的！」

原PO表示，自己每次到鹹酥雞攤都必點的食物為「山藥卷」，她吃過一次後感到驚為天人，笑稱「不知道有沒有人吃鹹酥雞的時候會夾，聽起來很難吃沒錯，但超好吃，甜甜的！」同時透露「我是高雄人，所以不知道北部有沒有，沒吃過的可以吃吃看」，笑稱「一開始以為是什麼補品！」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「這個我知道！超好吃的！完全沒有山藥的味道，我第一次吃還以為是芋泥捲，傳統市場裡面賣黑輪、甜不辣、炸豆腐的店也會有買，真的超好吃」、「我也一直誤會它，以為是芋頭」、「素食店超多！妳可以去找看看」、「超好吃！可是很少鹹酥雞店會賣」、「超好吃！但不好買，我都想自己買一包回家炸」、「我現在才知道原來這個東西不是芋泥卷，被紫色誤導了」。

不過，也有網友表示，在鹹酥雞攤沒有見過，且在北部更是稀有，「這好吃，小時候吃過，但沒有在鹹酥雞店看過」、「台北鹹酥雞幾乎沒有看過有賣欸，通常是在吃流水席或是菜市場裡面賣熟食才比較看得到」、「這個我只有在婚宴上吃過」、「南部以北的地方很少有，北漂工作時要吃都找不到，好險現在回南部要吃多少有多少」。（編輯：賴詠璿）

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