橘貓都很胖？奴才秀自家貓咪「苗條身材+嘴邊肥肉」　網笑：臉圓得不像話

這腮幫子與嘴邊肉是怎麼養成的？網友岑瑈養了一隻公橘貓「虎牙」，從小就是一隻大頭貓，沒想到漸漸長大後身材沒有像大部份的橘貓一樣胖，反而營養都跑到「臉部」，讓她忍不住大嘆：「身體很瘦臉很圓這像話嗎！」。

岑瑈受訪時表示，即將滿四歲的虎牙是姑姑家附近一隻浪貓生的小貓，當時一共生了四隻，她看見虎牙的臉比其他手足還要大就覺得很可愛，而且牠是唯一不怕人的貓咪，即使當時還小走路搖搖晃晃，也要來跟她玩耍喵喵叫。後來等到兩個月大時，其他小貓都不見、只有虎牙留下來，岑瑈覺得這一定是緣分便將牠帶回家。由於家裡還有一隻灰貓哥哥「胖子」與兩隻狗狗，雖然一開始會互相畏懼，但是虎牙很快就征服大家的心，現在都可以一起玩耍一起睡覺，而且牠也不怕陌生人，只要有人來牠一定馬上變「公關貓」躺在人家大腿上撒嬌！

相較許多貪吃的橘貓，虎牙從小就很注重形象，不僅會讓胖子哥哥先吃，牠也只會少量多餐並且細嚼慢嚥，因此總是維持3.6公斤左右的苗條身材。而且比起吃飯牠更喜歡玩逗貓棒，總是盯著放置逗貓棒的位置，也喜歡躺在筆電或是機上盒取暖，甚至不怕吹風機喜歡熱呼呼的風！岑瑈笑說自己以前很畏懼貓咪，但是養了胖子與虎牙之後改變了許多對貓的看法，還直呼遇見牠們真的很幸運！

岑瑈將虎牙的照片分享在貓咪社團後，許多網友看了都笑說：「臉超圓好不像話」、「小肉包臉」、「我家的橘貓正好相反，是頭小身體大」、「這最好揉了」、「這叫嬰兒肥」、「養分都跑到嘴邊」。