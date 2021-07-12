男友IG都是辣妹？女友使出「高智商神招」全清空！網讚爆：比鬧脾氣聰明

許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。而近日就有位網友在網路上PO文表示自己的男友「IG充斥大奶辣妹」，於是她想出了1招反制的方法，這也讓全場的女網友看完後讚爆，直言「好猛」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「讓男友IG的大奶妹全消失」的文章表示，「如果各位不喜歡男友IG畫面充滿各種裸露的照片，可以試著以下這樣做」，原PO隨後更揭露了1招反制法，「首先是打開IG的搜尋，輸入你喜歡的可愛動物然後找到只會分享動物的帳號，直接一排給他按讚下去，一直重複這個動作，瘋狂按讚，看到可愛的就按讚，全給他按下去！之後你得到的結果就是『滑下來一排推薦全都是可愛的照片，你做完這件事的時候，除了大奶妹全消失，你不滿的心情也全消失了』，把手機還給男友的時候，他自己也笑出來，讓我們一起淨化男友手機吧！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

女網友們紛紛留言表示「發瘋，超可愛」、「動物們天真無邪的表情，果然都是最佳療癒配方」、「我是把大奶妹的貼文都按不感興趣」、「哈哈哈哈好可愛，學起來」、「把探索的奶妹貼文一直按不感興趣，然後重新刷新再按，這樣重複大概4至5次他的版面就不會有出現了」、「滑下來突然被可愛到」、「情商很高的作法，比那些鬧脾氣的高明多了」、「要記得按顯示全部，裡面可能會有殘留剩餘的，要洗乾淨」、「瘋掉，超可愛」、「這個我可以，好猛」。（編輯：王柏文）

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