麥當勞買「30元隱藏品」店員聽不懂？內行授「點餐關鍵字」：不是大家都知道

台灣速食業龍頭非「麥當勞」莫屬，因其獨特的風味的薯條，加上時不時就推出全新產品，深受不少民眾喜愛。不過，熱愛吃麥當勞的你，可否知道店家也有販售一些隱藏商品？近日，就有網友分享自己去麥當勞點餐的時候，告訴店員自己要買「隱藏品」，結果店員卻完全聽不懂，貼文引發熱議。

原PO在「Dcard」貼文指出「有一次在某個Youtuber的影片看到麥當勞有『漢堡』這個東西，想請問一下大家知道『漢堡』要怎麼點嗎？我今天去得來速點『漢堡』，結果店員完全愣住，一直叫我看前方螢幕的菜單，我還跟他說了兩三次，我要單點『漢堡』，他還是聽不懂，感覺我好像笨蛋」。

貼文一出，網友紛紛回應「你就跟他說你要30元的漢堡」、「跟店員說吉事漢堡但沒有起司片的那個漢堡，就可以了」、「你跟店員說，要30元小漢堡就好」、「可以說沒有起司的吉事堡」、「30元小漢堡，店員就聽得懂囉」、「直接說要$30的牛肉漢堡，講小漢堡反而會不知道喔，如果店員再不知道的話，就跟他說要單點兒童餐的牛肉漢堡，這樣就會知道了喔」、「說兒童餐的漢堡」。

事實上，網友所說的這款「漢堡」在麥當勞真的有販售，先前YouTuber「見習網美小吳」就購買各大速食的冷門商品，影片中介紹到麥當勞最少人點的冷門單品，第一名就是「漢堡」，而這款漢堡內餡包含純牛肉、醃黃瓜、洋蔥丁與少許鹽、胡椒調味，價格卻相當親民只要30元，其實也就是變相的「吉士漢堡沒有起司」的搭配，30元便宜的價格，在當時影片發出後也引發不少網友熱議。（編輯：張嘉哲）

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