▲一名女網友在PTT詢問大家「只能選一種代表台灣的食物會選哪個？」結果全場紛紛曝光心中的「唯一支持」，大讚「就算放隔夜好好吃！」（示意圖／基隆市政府提供）

最推薦外國人的「台灣小吃」是哪款？眾支持「美味首選」：別人複製不來

台灣美食、小吃眾多，其中，無論是鹹酥雞、大腸麵線、臭豆腐還是地瓜球都有一群老饕擁戴，不僅國人愛吃，更深受外國人喜愛，不過，究竟哪樣食物最具代表性呢？近日有女網友就在PTT透露，自己在外商公司上班，老闆要求她下周一（19日）準備一道台灣「特色美食」請大家享用，這讓她相當懊惱，便請益大家「只能選一種代表台灣的食物會選哪個？」結果全場紛紛曝光心中的「唯一支持」，大讚「就算放隔夜好好吃！」

原PO在PTT女孩板表示，自己現在在西班牙公司上班，昨天可愛妹子自製麻糬給大家吃，很西班牙式的詮釋，裡面是卡士達不是餡料，帥哥老闆接著便指示她，下週一準備台灣小吃請大家享用，這讓她一個頭兩個大，原本想炸地瓜球，又怕不是現炸的，隔夜就不好吃了…珍珠奶茶又好像太普通，但她實在想國民外交留下好印象，因此只好發文求助網友。

問題一出，網友一致秒推「滷肉飯」，紛紛留言「唯一支持滷肉飯」、「滷肉飯阿，特色小吃」、「滷肉飯、麵線糊」、「爌肉飯，加熱一樣超好吃！」「首推滷肉飯，料理簡單方便，可以前一 天做好先冰著，隔天加熱」、「滷肉飯，選我正解」。

另還有人直指「台式鹹酥雞，記得加九層塔」、「包心粉圓應該還行」、「蔥油餅或蛋餅，越簡單越美味」、「白糖粿、雙胞胎、台氏甜甜圈」、「鳳梨酥、茶，完美的組合」、「蚵仔煎 、臭豆腐！」「麻油炒蛋，食材取得方便對當地人滿有異國風味」、「之前炒過三杯雞給很多國家的人吃，大家都超級愛，連薑和九層塔都吃光了」、「各種用米做的東西：米粉、板條、麻糬、碗粿，國外沒有，外國友人知道這些都是米做的食物後，感到很驚訝。甜食的話：愛玉、仙草、芋圓不錯，接受度高又特別。」（編輯：許苡晴）

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