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最推薦外國人的「台灣小吃」是哪款？眾支持「美味首選」：別人複製不來

▲一名女網友在PTT詢問大家「只能選一種代表台灣的食物會選哪個？」結果全場紛紛曝光心中的「唯一支持」，大讚「就算放隔夜好好吃！」（示意圖／基隆市政府提供）
文 : NOWnews今日新聞

台灣美食、小吃眾多，其中，無論是鹹酥雞、大腸麵線、臭豆腐還是地瓜球都有一群老饕擁戴，不僅國人愛吃，更深受外國人喜愛，不過，究竟哪樣食物最具代表性呢？近日有女網友就在PTT透露，自己在外商公司上班，老闆要求她下周一（19日）準備一道台灣「特色美食」請大家享用，這讓她相當懊惱，便請益大家「只能選一種代表台灣的食物會選哪個？」結果全場紛紛曝光心中的「唯一支持」，大讚「就算放隔夜好好吃！」

原PO在PTT女孩板表示，自己現在在西班牙公司上班，昨天可愛妹子自製麻糬給大家吃，很西班牙式的詮釋，裡面是卡士達不是餡料，帥哥老闆接著便指示她，下週一準備台灣小吃請大家享用，這讓她一個頭兩個大，原本想炸地瓜球，又怕不是現炸的，隔夜就不好吃了…珍珠奶茶又好像太普通，但她實在想國民外交留下好印象，因此只好發文求助網友。

▲滷肉飯。（示意圖／取自pixabay）
▲滷肉飯。（示意圖／取自pixabay）

問題一出，網友一致秒推「滷肉飯」，紛紛留言「唯一支持滷肉飯」、「滷肉飯阿，特色小吃」、「滷肉飯、麵線糊」、「爌肉飯，加熱一樣超好吃！」「首推滷肉飯，料理簡單方便，可以前一 天做好先冰著，隔天加熱」、「滷肉飯，選我正解」。

另還有人直指「台式鹹酥雞，記得加九層塔」、「包心粉圓應該還行」、「蔥油餅或蛋餅，越簡單越美味」、「白糖粿、雙胞胎、台氏甜甜圈」、「鳳梨酥、茶，完美的組合」、「蚵仔煎 、臭豆腐！」「麻油炒蛋，食材取得方便對當地人滿有異國風味」、「之前炒過三杯雞給很多國家的人吃，大家都超級愛，連薑和九層塔都吃光了」、「各種用米做的東西：米粉、板條、麻糬、碗粿，國外沒有，外國友人知道這些都是米做的食物後，感到很驚訝。甜食的話：愛玉、仙草、芋圓不錯，接受度高又特別。」（編輯：許苡晴）

▲一名女網友在PTT詢問大家「只能選一種代表台灣的食物會選哪個？」結果全場紛紛曝光心中的「唯一支持」，大讚「就算放隔夜好好吃！」（圖／翻攝自PTT）
▲一名女網友在PTT詢問大家「只能選一種代表台灣的食物會選哪個？」結果全場紛紛曝光心中的「唯一支持」，大讚「就算放隔夜好好吃！」（圖／翻攝自PTT）

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Tags : 九層塔包心粉圓台灣地瓜球外商外國人小吃滷肉飯臭豆腐蔥油餅蚵仔煎西班牙人鹹酥雞

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