麥當勞玉米濃湯只能沾薯條？老饕曝「天堂&地獄組合」　網友驚呼：刷新三觀

連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛。近日，一名女網友在《Dcard》提到，她到麥當勞點了玉米湯，並搭配鬆餅一起吃，豈料口感卻讓她相當崩潰，貼文曝光讓網友們全笑翻。

原PO表示，自己身為麥當勞玉米湯狂熱份子，試過把雞塊、薯條、炸雞、薯餅、火腿、豬肉餅、嫩雞翅等，以上這些東西都丟進去玉米湯過，有了玉米湯加乘效果，都變得更好吃。

不過，某日早上她把雞塊鬆餅大早餐裡的3塊鬆餅，其中一塊切成6等分，丟到玉米湯裡，嚐了一口崩潰直呼「吃起來太恐怖了！比饅頭沾玉米濃湯還母湯，剛丟下去就泡得爛爛的玉米湯，還夾雜鬆餅的甜味，很努力的才把那6片爛乎乎的東西吃掉」。

她苦笑說「所以在這裡奉勸所有想把鬆餅丟進玉米湯的人類，不要這麼做，不要！然後也不要把蘋果派丟進去，我每次吃都覺得很像中藥味，蘋果派的中藥味內餡跟玉米湯喇在一起，你不會想嘗試的」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛笑翻表示「你是沾了糖漿再丟下去的嗎」、「到底為什麼會想把甜的東西加進鹹的東西裡」、「你刷新我的三觀哈哈哈哈哈哈，好可愛，我只丟過薯條，好吃」、「蘋果派的中藥味應該是來自於裡面添加的肉桂」、「我很喜歡把鬆餅丟到玉米湯裡的說」；也有網友分享「雞塊跟炸雞丟玉米湯超好吃」、「我都丟麥香魚麵包進去，然後單吃魚排」、「鬆餅加蛋捲冰超好吃」。（編輯：賴詠璿）

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