早餐店「隱藏版美食」中北部人都沒吃過？南部老饕：可遇不可求

台灣許多早餐店林立，從西式早餐到中式早餐，各式各樣的口味台灣都有，而近日就有網友在網路上點出了「早餐店的隱藏版美食是什麼」的疑惑，沒想到卻引起南部人瞬間秒讚1聖物，直言「緊繃好吃」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「在早餐店點小肉豆算內行人吧？」的文章表示，「小肉豆，早餐店隱藏版美食，也不是每家早餐店都有的，每天在早餐店點小肉豆算是內行人吧？」甚至更有網友在爆廢公社上直言「台北工作一年多了都沒看過，回台南終於吃到了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「一直想網購小肉豆，北部吃不到」、「小肉豆加胡椒鹽緊蹦好吃」、「早餐必點小肉豆」、「沒有吃過，也沒有見過之台北人」、「台南早餐店可以吃得到」、「小肉豆 我也是回高雄外婆家才無意間吃到 覺得好美味，每次回高雄一定都會買來吃」，事實上，「小肉豆」是由南部雞肉大廠出品，不過並不是每間都有販售，可遇不可求，經網友口耳相傳漸漸成了「隱藏版美食」，而在中、北部幾乎不見蹤影，因此也讓在中北部的民眾比較少有機會嘗試到。（編輯：王柏文）

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