從來沒看過！維力「黃色包裝泡麵」是什麼味道？內行揭：根本限量版

台灣泡麵款式十分多樣，近年來還有不少外國品牌出現，使得泡麵口味五花八門，讓消費者選擇更加多元。不過，就有網友好奇詢問，一款「本土黃色泡麵」不知是否有人曾嚐過？對此，就引來許多老饕解答原因。

原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，好奇詢問「有人有吃過這個嗎？」隨後便貼上一張黃色包裝的泡麵照片，上頭還寫著「維力洋蔥麵」。

問題一曝光後，就引來不少人震驚留言，「從小到大沒有看過」、「這是什麼？」、「看都沒看過欸」、「我只聽過維力炸醬麵丶沒聽過洋蔥麵XD」、「吃了會流眼淚嗎」、「這什麼東西」、「沒看過耶～好吃嗎？」、「從小到大沒有看過」、「沒聽過」。

不過，就有老饕解答台灣人沒見過原因，「這是銷國外的麵，好像是歐洲那邊的忘記了，我剛好有看到網紅的介紹，適合當地的口味才研發的，如果是國人口味好像沒啥特別所以銷量不好！」、「我寫mail問過維力食品，回覆說台灣沒有」、「國外限量版，其實就像外國雞湯麵一樣，外國人口味」、「台灣沒有賣」。

《NOWnews今日新聞》曾報導《台灣沒有的本土泡麵！老饕嚐一口親揭「真實原因」被讚爆》，知名YouTuber「Ku’s dream 酷的夢」，曾發現維力生產的泡麵「維力洋蔥麵」沒有在台灣看過，事後也曾寄信詢問廠商此事，對方則回應「在歐洲市場，洋蔥麵銷售的非常好，銷售也是比炸醬麵來得好，畢竟這個口味是為了歐洲市場而開發」。（編輯：陳雅雲）

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