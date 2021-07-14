別動朕的龍床！貓咪「裝睡」霸占籃子　物流大哥無奈離開：明天再來收

貓咪就是任性！住在南部的網友林欣彤日前分享了一組照片，這天她上班時，看見物流司機大哥來收籃子，卻發現三花貓「店長」賴在上面睡覺不走，暖心的物流大哥只好把籃子留下來讓牠睡，誰知道大哥前腳一離開，店長馬上清醒四處巡邏，網友看了笑說：「裝睡的貓叫不醒！」。

林小姐受訪時表示，這隻三花貓大約一歲，半年前跑到店附近，大家都叫牠「店長」，一開始是林小姐偷餵的浪貓，原本真正的人類店長反對在門口餵浪浪，豈料沒多久他也變成貓奴，不僅拿布丁湯匙一口一口餵店長喝水，還警告林小姐放置物品時不要吵到牠睡覺，現在全店從老闆到員工全部都變成貓奴！而店長生性慵懶，每天吃飽睡睡飽吃，完全不怕生的牠可以隨便讓人摸摸，因此許多客人都喜歡上門找牠，騙得不少罐罐。店長唯一的怪癖就是喝水要人「親餵」，還常常抓蟑螂或是將牠們趕進店裡要奴才「處理」！

日前林小姐在上班時目睹店長做了一件很誇張的事，這天公司的物流大哥前來收取貨物籃子，卻發現店長躺在上面呼呼大睡，物流大哥很認真地跟牠「溝通」，但是店長依然故我地霸占不走、繼續睡覺，物流大哥只好跟林小姐說：「不要打擾牠休息，籃子明天再收！」豈料物流大哥前腳一離開，店長馬上清醒到街上去「巡邏」，讓林小姐笑說：「牠可能單純不想讓自己的床被收走！」。

店長的「鴨霸」事蹟被分享到貓咪社團，很快就吸引超過1.5萬人次按讚分享，不少網友留言笑說：「裝睡的貓叫不醒」、「店長真的不是當假的」、「結果會不會越疊越高」、「司機也很無奈XD地頭貓」、「我相信妳下次被客訴一定是因為妳吵到貓」、「司機走了=休息夠了，司機來了=該休息了」、「朕不給的，奴才不能要」、「物流先生的生肖是鼠」、「這床很好，夏天通風涼爽」。