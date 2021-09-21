超商取貨被「1理由拒絕」！店員遭指名道姓大罵　眾人撻伐：不能體諒一下？

受到疫情影響，讓民眾選擇網購的意願大增，連帶讓物流業忙翻天。就有一位大夜班超商店員無奈表示，自己因領取包裹的問題，遭到客人投訴。完整過程曝光也讓眾多網友大嘆：「同理心呢？」

近期因為疫情讓網購包裹量大增，一位超商店員在臉書《爆料公社》上發文提到，近期店內凌晨1點左右都會有2至3百件包裹進店，「我每次整理需要花費2～3小時，要先分類好號碼，才能放進櫃子裡面」。

沒想到凌晨2點時，突然有位客人表示收到網購到貨簡訊，要來超商取貨，而原PO則解釋「不好意思，要明天才能領喔，因為包裹剛送來所以還沒整理好」，不料客人臉色一變「可是我大老遠跑來這裡欸」。

原PO挨不過要求，便回應「那妳可能要等我一段時間喔，因為包裹有兩百多件，真的不好意思」。客人聽完只留下一句話「有那麼誇張嗎？那我再聯絡你們店」；沒想到原PO忙完下班，就收到店長傳來訊息，原來客人到超商的Google評論留下1顆星評價，更指名大罵原PO，更大喊要報警處理。

受到這樣的對待也讓原PO心一酸「（客人）不用這樣斷章取意吧，每天進店的包裹這麼多要花不少時間整理，而且中途有客人又要跑回去先結帳，我也不是沒有要幫妳找只是要你等一下時間，我也沒有口氣很差就不能體諒一下上大夜班的員工嗎？」

過程曝光也引發網友熱議，不少網友也感慨「現在便利商店，每天包裹都是2、3百件起跳，而且大夜都只有請一個人，店員要整理包裹、又要補和淘汰鮮食、還有一堆買東西不取貨的」、「一般我收到簡訊不會馬上取，員工都要時間整理」、「我都習慣訊息到了不會馬上去領，畢竟還要給店員整理的時間」、「這事情主要是同理心吧！我要是一個人上班也會很想爆炸理貨真的很累欸」「現在到店取貨的量真的很誇張，很怕店員突然被貨品壓傷」。（編輯：潘毅）

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