「香濃飲品」做成冰棒意外超好吃！老饕再推「酸甜系飲料」：挖起來像冰淇淋

▲有網友嘗試把各種飲料做成冰，也好奇問「有什麼飲料變成冰也很厲害的？」（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

隨著炎熱的夏天到來，許多人除了會喝冷飲，也喜歡吃冰解暑。近日，就有網友分享，他把各式各樣的飲料拿去冷凍，結果卻意外發現「蘋果牛奶」很適合做成冰，因此好奇問「還有沒有什麼飲料變成冰也很厲害的？」貼文一出也引起網友熱議。

原PO在《我愛全聯–好物老實說》表示，最近天氣炎熱又宅在家，於是他每天嘗試著把各種飲料做成冰，沒想到卻發現「蘋果牛奶」很適合做成冰，這讓他忍不住想問「還有沒有什麼飲料變成冰也很厲害的？」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「巧克力牛奶結冰也很好吃喔」、「巧克力牛奶做成冰也好吃唷！手邊如果有巧克力餅乾的話，可以敲碎灑進去一起吃，兩種層次口感的巧克力冰吃起來很療癒」、「木瓜牛奶的意外的好吃，口感吃起來濃郁但不會膩」、「+1我都凍西瓜牛奶和蘋果牛奶，用叉匙挖著吃，中間凸起的地方是甜度集中處」、「酪梨牛奶冰沙也很好吃」。

另外，也有不少人推薦「養樂多」跟「優格」，「養樂多冰！小時候的最愛！」、「推吃不膩的養樂多」、「養樂多可以做冰棒，真的很讚」、「布丁，多多，優格都很好」、「優格，挖起來有冰淇淋的感覺」、「優格有做過，真的讚」、「我都買優格冰冷凍給孩子吃」、「養樂多結冰很讚」、「優格冷凍也很好吃」。（編輯：許智超）

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