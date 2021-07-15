坐好拍證件照囉！兩隻小貓咪度估「歪同邊」　不耐煩眼神全入鏡！

這根本可愛到犯規！網友Huei日前剛領養了一對幼貓，原本想替牠們拍個端坐的「證件照」，殊不知剛睡醒的牠們還沒清醒，竟然雙雙站著發呆打瞌睡，網友看了照片都忍不住大喊：「太可愛啦！」。

住在新竹縣的Huei受訪時表示，之前從未養過貓咪卻一直都有養貓的念頭，最近打算付諸行動，某天看到一間寵物店救援了6隻小奶貓，她決定要帶1隻回家，不過又擔心1隻貓咪太過孤單，決定一次收編2隻，於是領養了虎斑公貓「大福」與白底虎斑母貓「玄米」，目前才帶回家兩個多星期，大福與玄米適應得很好，完全沒有怕生或是躲起來，非常自在。

大福大膽又調皮，玄米聰明又文靜，截然不同個性的牠們卻感情非常好，每天睡醒就是互相嬉鬧，玩累了就窩在一起呼呼大睡！日前Huei看見這一對毛寶貝剛睡醒坐在床上，還沒有開始亂動時，突然靈機一動想替牠們拍「證件照」，殊不知大福與玄米一副睡眼惺忪、兩對小眼睛呈現迷濛的模樣，竟然站在床上打起瞌睡！

Huei將照片分享在貓咪社團短短幾天就吸引超過2.8萬人次按讚分享，許多網友忍不住留言：「有夠可愛的啦！」、「貓表示：阿是拍好了沒？」、「快門狂下」、「超療癒的」、「歪同一邊也太萌了吧」、「心臟重擊」、「拍完立刻吸爆」、「右邊那個是墨水用完了嗎？」。