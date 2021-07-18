美味但低調的「隱形泡麵霸主」！網友見「綠色包裝」直接搬整箱：一次要吃兩包

▲有女網友到超市看到「一系列」泡麵，讓她興喜向大家推薦，隨即引來老饕認同直喊「買一整箱的更便宜！」（圖／Shutterstock）

市面上泡麵款式五花八門，近年來各大廠商推陳出新，還有不少國外品牌進駐，口味十分多元，讓消費者的選擇更加多樣。對此，就有一名女網友指出，每次見到「一系列」泡麵總是非常欣喜，隨即引來老饕認同直喊「買一整箱的更便宜！」

原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，激動表示「這款綠咖哩泡麵真的很好吃！！！」隨後便貼出照片，只見畫面中為一款綠色包裝泡麵，口味則是東南亞異國風味，而其價格十分便宜，一包僅要10元，讓她發現後十分欣喜。

貼文曝光後，隨即有不少熱愛南洋系列泡麵的老饕紛紛大讚，「超讚，一次一定要吃兩包」、「這款泡麵真的好吃，去東南亞超市買一整箱的更便宜」、「超好吃，我也超愛～不過真的一次要兩包才夠吃」、「好吃但要吃兩包才會有點飽足感，但對不吃辣的可能會偏辣」、「不要說啦～這樣我就買不到了」。

除此之外，還有人推薦其他南洋口味泡麵，「下排的$103叻唦麵也超級好吃，自己再加料加青菜，煮一大碗味道還很夠，超好吃的」、「下面黑色包裝$103的叻沙麵也好吃，可是好貴」、「泰國MaMa系列的泡麵都好吃！去泰國狂掃的~口味超級無敵多…」、「我比較喜歡左邊的酸辣湯口味…一看到7元每次都會掃一些回家」、「我是買紅的泰國媽媽麵，以前去泰國，泰國導遊推薦過，綠的也好吃」。（編輯：陳雅雲）

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