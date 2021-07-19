專家破解迷思！手機充電整晚會傷電池？保持「最佳電量%數」可延長壽命！

隨著智慧型手機普及，功能也日新月異，現代人習慣手機不離身，若是手機沒電了，有些人還會感到焦慮不安。對此，微博帳號《原來如此bot》錄製一段影片提到，大部分人經常讓手機充電一整夜不拔，是否真的對電池很傷？透露手機在充滿電後，其實都會自動斷電，所以不大需要擔心；更有專家透露手機維持在「1電量」，可以延長電池壽命。

《原來如此bot》表示「相信大部分人經常給手機充電一夜不拔，也肯定有人告訴過你，手機不能過度充電！」他忍不住吐槽「按照他們的說法，豈不是我們每天都在狠狠地傷電池？」並稱「放鬆放鬆！手機充滿後會自動斷電的，所以電池充一夜沒什麼壞處！」

而根據普林斯頓大學機械工程系的副教授丹尼爾，和能源儲存科學中心的主任萬科特的說法指出，手機充到100%，電池確實會發生某些反應，但不會對電池造成實質性損壞。若相當在意電池健康的人，那就建議將電池電量維持在30～80%循環，最多充到90%就拔掉，這是延長電池壽命最佳方法。

此外，影片中也提到，使用手機時千萬不要讓手機電量過低，甚至讓手機電池耗盡自動關機，那才是對手機損害最大的原因。（編輯：賴詠璿）

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