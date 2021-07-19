▲有網友就在PTT提問「沙茶醬可以做哪些料理？」釣出老饕傳授「隱藏吃法」，大讚「零廚藝又很下飯！」（圖／Shutterstock）

不能再更簡單！老饕用沙茶醬做「零技巧料理」：美味又下飯

炒菜、炒飯若要好吃，除了得搭配對味、新鮮的食材，調味也是美味的一大關鍵，因此，許多人家中都會備齊各種中西式調味料，其中，「沙茶醬」便是不少主婦的最愛！然而，有網友就在PTT提問「沙茶醬可以做哪些料理？」釣出老饕傳授「隱藏吃法」，大讚「零廚藝又很下飯！」

原PO在PTT cookclub 板以「沙茶醬可以做哪些料理？」為題發文，他表示，自己在家裡翻到一罐沙茶醬，但即將過期，所剩時間不多，因此便想「想請問一下沙茶醬可以做哪些料理？類似沙茶牛肉之類的。」

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「鐵板豆腐、火鍋、煮麵，沙茶醬超好用的啊！」「炒飯、炒高麗菜、水餃沾醬…」「沙茶超好用！炒飯炒菜烤肉沾水餃通通都可以啊！」「炒花枝！超級好吃啊！」「炒芥菜牛肉，牛肉要先用太白粉抓過，滑嫩好吃」、「雜燴菇纇也很讚唷！」。

另也引來一名老饕分享自己的最愛吃法，「我家最愛炒蛋，把沙茶醬拌入蛋液炒成散蛋，很下飯」「拿來炒蛋超讚，毫無烹飪技巧，而且配飯很適合」；此外，還有吃貨直呼「用沙茶醬作xo醬料理也很好吃！」（編輯：許苡晴）

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