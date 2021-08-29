男友幫買衛生棉好幸福？女友翻「發票細節」瞬間崩潰！網傻眼：渣男手法進階

情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另外一半劈腿而分開。近日，就有網友分享，她替男友整理房間時，意外發現一疊發票，奇怪的是所有生活物品都買兩份，沒想到真相卻讓她崩潰了，貼文也引起網友熱議。

原PO在《Dcard》表示，自己跟男友交往快兩年，在朋友眼中是對可以愛情長跑的情侶，而男友一直都對她很好，除了過節或紀念日會買禮物外，生活用品也都會幫忙準備，甚至還記得她喜歡哪款衛生棉等，讓她覺得自己很幸福，想不到這一切，卻因為朋友的一句話而變得不一樣。

原PO指出，某天和朋友聊天時，意外得知男友向朋友買了六盒面膜，卻只給她兩盒而已。後來在幫男友整理房間，發現一疊奇怪的發票，因為上頭的生活用品都是買兩份，包括護手霜、護唇膏、衛生棉、枕頭等等私密物品，「我一張一張翻這些發票，第一次知道什麼是腦袋空白，眼淚像關不起來的水龍頭不斷哭」。

等到男友回來後，原PO拿出發票問「為什麼都買兩份？」想不到對方竟然沉默了，接著緩緩的說「對，我劈腿，抱歉，我也不知道是怎麼了，真的很抱歉，但我比較愛妳，我會跟她說清楚」，這讓她徹底崩潰，也忍不住說「你明明知道我前男友也劈腿，你怎麼可以這樣？」

事後，男友雖然和小三分手了，並不斷挽留原PO，但曾經被背叛過的她還是堅持分手，「你口口聲聲說愛我，日常的體貼，以及百般的疼愛原來都不是我一人獨享，在最後一刻，至少坦蕩的承認劈腿，不讓我在這段關係繼續當個傻子」。

許多網友看完也相當傻眼，「厲害的是他可以同時間愛2個人，還買2份，真是個最厲害的渣男」、「也太… 都買兩份第一次看到」、「太渣真的是防疫期間時間管理師」、「怎麼渣男有錢有閒又會時間管理？」、「我還以為他只是遇到特價喜歡囤貨」、「看完目瞪口呆…為什麼嗚嗚」、「好扯…劈腿的方法是日益更新嗎」、「加油，你值得更好的」。（編輯：許智超）

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