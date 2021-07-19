夏日必喝「無咖啡因飲料」是哪款？眾推「清爽系神茶」：冰箱必備

▲近日有女網友在PTT提問「無咖啡因的飲料有沒有推薦阿？」結果全場狂推「1夏日神飲」，大讚「超解渴又便宜」。（示意圖／取自pixabay）

夏天到來，高溫悶熱的天氣令人難耐，許多人都喜歡喝點冰涼飲料來解暑，不過，每天喝含咖啡因飲料對身體不是很好，近日就有一名女網友在PTT提問「無咖啡因的飲料有沒有推薦阿？」結果全場狂推「1夏日神飲」，大讚「超解渴又便宜」。

原PO在PTT女孩板以「無咖啡因飲料會喝什麼」為題發文，她表示，自己最近咖啡因攝取太多，想要喝點無咖啡因的飲料，並透露「愛之味的麥茶糖含量算少的，才不會變胖，是我一直的心頭好」，同時詢問大家「有推薦嗎？」

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛大推麥茶，「現在冰箱常備自己泡的大壺冰麥茶，很解渴又便宜」、「茶包泡的麥茶，無糖無咖啡因，超適合夏天的」、「麥茶自己煮，好喝零負擔」、「買麥茶包煮好放冰箱當水喝」、「超推自己用茶包泡的麥茶！ 無咖啡因的，花草茶也很棒」。

另還有人直指「決明子（跟麥茶味道有點像）、薄荷茶、各種花茶，甜的就冬瓜茶、仙草茶、檸檬水，氣泡水也很不錯，代替汽水」、「國寶茶最像茶」、「自己泡黑豆水超香的，可是比較適合熱熱喝」、「我家冰麥茶冰國寶茶輪替」、「自己泡麥茶、豆漿、玉米鬚茶、國寶茶，膨大海也不錯，甘甘的」。

根據《飲料類衛生標準》第3條規定，有容器或包裝之液態飲料，其咖啡因含量應符合下列之規定：一、咖啡飲料：標示低咖啡因者，其咖啡因含量不得超過 2mg/100mL（20ppm）。二、茶及可可飲料：咖啡因含量不得超過50mg/100mL（500ppm） 。標示低咖啡因者，其咖啡因含量不得超過2mg/100mL（20 ppm）。三、茶、咖啡及可可以外之飲料：若含咖啡因，其咖啡因含量不得超過32mg/100mL（320ppm）。（編輯：許苡晴）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載