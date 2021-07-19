上一秒才在親親　下一秒就「釘孤枝」！奴才曬貓咪「兄妹情深」日常

這種「好感情」的方式真是相當特別！網友林郁濃養了一對貓咪兄妹「玉米」與「濃湯」，兩隻貓從小一起長大感情非常好，這天牠們正在地板上曬太陽理毛，過沒多久竟然開始「釘孤枝」互相掐脖子「鎖喉」，林小姐看了忍不住笑說：「有沒有誰家的小孩感情也這麼好的？」。

林小姐受訪時表示，當初從學校畢業後她與外婆兩人住在一起，因為必須進職場工作擔心外婆獨自一人在家很孤單，加上公寓不適合養狗，雖然自己有些怕貓，但還是做了很多功課，某次在一認養網站上看到一窩剛出生的小貓，詢問過後決定領養白底虎斑貓哥哥「玉米」與全虎斑的妹妹「濃湯」。玉米個性隨和也黏人，喜歡頂嘴又非常貪吃，愛吃水果甚至還會趁外婆煮飯時到廚房偷菜，而濃湯生性較為敏感，喜歡在高處觀察人，愛被摸摸拍屁屁但討厭被人抱，怪癖就是吃東西喜歡用「你丟我撿」的方式，讓第一次養貓的林小姐與外婆發現原來貓咪這麼有趣！

林小姐還爆料，某一次玉米因為泌尿道感染住院，回家後濃湯以為牠是陌生貓，竟然對牠爆氣狂打牠三天，後來發現原來是哥哥「本人」這才恢復原先的態度，不過兩隻貓雖然感情要好，卻也很喜歡嬉鬧追逐。日前兩隻貓躺在地板上曬太陽互相理毛，沒想到下一秒竟然開始掐脖子鎖喉，讓林小姐忍不住拍下來分享到貓咪社團並寫下：「有沒有誰家的小孩感情也這麼好的？」。

網友看了照片都笑說：「好到掐到窒息吐舌頭了」、「相愛相殺」、「這叫不打不相識」、「左邊臉部表情八十分不能再高了」、「我家的也是天天打鬧」、「明明就是在努力作掉對方啊XD」、「這是在格鬥鎖喉」。