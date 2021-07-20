兇手不是衛生紙！老公把「離譜物品」丟進洗衣機　妻崩潰：衣服全遭殃

洗衣服最令人崩潰的事情，就是忘記把衛生紙從口袋拿出來，導致洗好的衣服，全部都黏上紙屑了。不過，就有人妻分享，她發現老公洗完的衣服都是棉絮，甚至還有不明結晶體，得知「兇手」後讓她相當崩潰，貼文一出，也引起網友熱議。

原PO在《爆怨2公社》表示，她發現洗完的衣服全都是棉絮，上頭甚至還有奇怪的不明結晶體。她後來才知道，原來是女兒把「尿布」丟進洗衣籃，結果老公也沒發現，直接整籃丟進去洗衣機洗，讓她崩潰直呼「意不意外，開不開心？」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這個很悲劇！衛生紙也是」、「…這要怎樣才能忍住不發火」、「我猜你…現在心情應該很火….」、「遇過一次，用蓮蓬頭沖好久，而且還有床單」、「我們家也曾發生過這種事，很難清…..」、「我們家的衣服也遭殃兩次！兩次後才發現兇手是兒子」、「叫老公買新衣的好藉口」、「趁機會換新的洗衣機」。

另外，也有不少人分享補救方法，「悲劇了，你只能多放點柔軟精，讓棉絮浮起來」、「再丟進去，清洗2、3次棉絮可以多咬一些掉」、「柔軟精倒進去洗一洗試試，一次不行就兩次」、「我也幹過這種事，尿布用到女兒的衣服、紗布巾，結果紗布巾都丟掉了，小衣服全部用手洗乾淨才能穿」、「這時候需要，滾黏貼」。（編輯：許智超）

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