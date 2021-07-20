最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
毛孩日常淘口袋

影／整喵行動！奴才在主子面前「假裝吃飼料」　貓咪反應笑翻網友：這花色不意外

文 : 寵毛網

朕沒給的，奴才不能搶！國外一名網友日前分享一段影片，一名女子與一隻橘白貓待在廚房中島前，桌上還放了一碗貓咪飼料，女子在貓咪面前假裝低頭要吃乾乾，沒想到貓咪接下來的反應讓許多網友都笑翻了！

奴才假裝吃乾乾　貓咪下一秒竟這樣做：這偶的碗欸！

女子在橘白貓面前假裝低頭吃乾乾，一開始貓咪不以為意。（圖／twitter @justinarenass）

影片一開始女子站在廚房中島前，另外還有一隻橘白貓躺在桌子上，女子前方有一藍色貓碗裝著貓咪的乾乾，她看貓咪沒有吃飯，便假裝將臉埋進碗裡作勢要吃掉飼料，女子做了第一次後發現橘白貓沒有反應，馬上又低頭假裝第二次，沒想到她還沒抬起頭，橘白貓立刻伸手將碗「拉」到自己面前，隨後立刻「開吃」了起來，模樣彷彿在對女子說：「這碗是偶的飯欸！」。

奴才假裝吃乾乾　貓咪下一秒竟這樣做：這偶的碗欸！

橘白貓：奴才怎麼在吃偶的乾乾？（圖／twitter @justinarenass）

奴才假裝吃乾乾　貓咪下一秒竟這樣做：這偶的碗欸！

女子看橘白貓沒有反應，於是……（圖／twitter @justinarenass）

奴才假裝吃乾乾　貓咪下一秒竟這樣做：這偶的碗欸！

她又再次低頭，這次橘白貓「出手」了！（圖／twitter @justinarenass）

奴才假裝吃乾乾　貓咪下一秒竟這樣做：這偶的碗欸！

橘白貓：這是偶的飯欸！（圖／twitter @justinarenass）

奴才假裝吃乾乾　貓咪下一秒竟這樣做：這偶的碗欸！

橘白貓：朕沒給的，奴才不能搶！（圖／twitter @justinarenass）

影片分享到影音平台後，許多網友看了都忍不住笑說：「這花色不意外」、「貓：這奴才很有事，敢跟我搶飯碗」、「千萬別在橘貓面前吃乾乾」、「朕沒給的，奴才不能搶」、「這是我的！」、「以後貓不乖乖吃飯或許可以用這招」現在快來一起看看這段影片吧！

@justinarenassThat cat doesn’t like sharing 😂 ##fyp ##foryou ##catsoftiktok ##catsbeingcats ##catlover♬ original sound – Justin Arenas

原始影片傳送門：https://bit.ly/36NHOT2

Tags : 廚房橘貓貓咪飯碗飼料

寵毛網
寵毛網擁有全台唯一寵物飼料評薦平台、超多寵物知識趣聞與各種優質寵物用品，陪您一同寵愛毛小孩！