影／整喵行動！奴才在主子面前「假裝吃飼料」　貓咪反應笑翻網友：這花色不意外

朕沒給的，奴才不能搶！國外一名網友日前分享一段影片，一名女子與一隻橘白貓待在廚房中島前，桌上還放了一碗貓咪飼料，女子在貓咪面前假裝低頭要吃乾乾，沒想到貓咪接下來的反應讓許多網友都笑翻了！

影片一開始女子站在廚房中島前，另外還有一隻橘白貓躺在桌子上，女子前方有一藍色貓碗裝著貓咪的乾乾，她看貓咪沒有吃飯，便假裝將臉埋進碗裡作勢要吃掉飼料，女子做了第一次後發現橘白貓沒有反應，馬上又低頭假裝第二次，沒想到她還沒抬起頭，橘白貓立刻伸手將碗「拉」到自己面前，隨後立刻「開吃」了起來，模樣彷彿在對女子說：「這碗是偶的飯欸！」。

影片分享到影音平台後，許多網友看了都忍不住笑說：「這花色不意外」、「貓：這奴才很有事，敢跟我搶飯碗」、「千萬別在橘貓面前吃乾乾」、「朕沒給的，奴才不能搶」、「這是我的！」、「以後貓不乖乖吃飯或許可以用這招」現在快來一起看看這段影片吧！

原始影片傳送門：https://bit.ly/36NHOT2

