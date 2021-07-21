烟花碰到WFH沒得放假？網友熱論「老闆思維」：以後颱風天都要居家上班？

輕颱烟花逐漸逼近台灣，有民眾開始關心是否可能迎來颱風假。然而勞動部最新解釋，對目前居家上班（Work From Home）的勞工而言，由於沒有通勤必要，因此就算地方政府宣布放假，仍不可以「颱風停班」為由放假，必須上班。消息曝光後引發熱議，就有網友直呼「居家上班這麼好用，颱風假是不是走入歷史了？」

根據勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說法，颱風假是避免勞工因通勤往返公司的途中造成危險，居家上班因為沒有出門的必要，若勞工仍堅持要放颱風假，雇主可視為曠職。但黃維琛也指出，若是勞雇雙方經過協議，認為在颱風假期間沒有必要提供勞務時，仍然可以自行約定放颱風假或出勤。若經協議放颱風假，「勞工可不出勤，雇主可不給薪」。

對此，就有網友在PTT發文詢問大家，「颱風假是不是走入歷史了？」原PO認為就算颱風來勢洶洶，大家還是可以居家上班，沒居家上班的都算曠職。居家上班這麼好用，颱風假是不是走入歷史了？另外原PO也質疑，「如果不小心停電、淹水、玻璃被吹破等等災情，都要另外舉證＋請假並經老闆批准才生效」，不然也是算曠職會影響考績和全勤。

文章發佈後掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「從現在開始颱風天就是WFH」、「知道居家上班的好，之後肯定有台灣玩法」、「基本現在能WFH的職位，以後沒假了」、「以後颱風快來，老闆就跟你約定準備居家上班，颱風來就都能繼續上班啦」、「太小看台灣老闆了，當天早上跟你約定不行？」、「依照老闆的慣性，以後颱風假能WFH的就WFH」。

但也有人認為，「反正也只有台灣在放，黨國遺毒，早該改了」、「貪這一天假幹嘛，自己當老闆不是更好」、「住市區的哪次颱風天百貨公司不是人滿為患，捫心自問放颱風假真的有在防災嗎」。（編輯：倪浩軒）

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