比思樂冰還經典！「超商神級飲料」引全場流淚共鳴：最便宜只要1塊

超商可以說是台灣密度最高的商店之一，即便在古早時期，手搖店還沒盛行時，超商也能滿足民眾想喝飲料的需求，但隨著消費習慣改變，超商的商品也會做出改變，包括下架特定商品等等。近日，就有網友秀出超商「神級懷舊飲料」，引發不少共鳴。

原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「有廢友喝過這款飲料嗎？」只見貼出的照片，看起來就像一杯手搖飲的包裝，外圍紅色的包裝上寫著「重量杯」，原來，這款式7-11數十年前推出的飲料杯，是以汽水機自己乘裝的方式販售，當年販售時，有15元到25元的價格不等，且如果購買超級杯，杯上還能抽獎，最高可以抽到整杯1元的獎項。

貼文一出，網友紛紛回應「老天！現在還看得到這張照片，好懷念」、「當初國中為了這杯飲料午休翻牆出去，被教官抓個正著」、「真的超商神飲，喝過的都當爸媽了吧」、「超愛上面的抽獎啊，中過1元的」、「重量杯都趁店員沒注意的時候一邊倒一邊偷喝，快笑死哈哈」、「還有超級杯，有活動的時候，可以把杯子上的小7貼紙撕下來，最便宜是1塊」、「要先喝他個幾口在繼續裝」、「那時候當店員喝到會害怕XD」

另外，也有不少年輕一輩的網友表示「這是啥…真的沒看過，只知道思樂冰」、「之前跟兒子說他也不知道，他只知道思樂冰」、「爸爸說他以前當店員喝到會怕」、「只知道思樂冰，感覺好好玩，可惜消失了」。（編輯：張嘉哲）

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