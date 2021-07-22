地瓜葉「梗太硬」難入口？專業授下鍋前「多1動作」：炒出來超嫩

往往我們在家下廚的時候，總會想來一道炒青菜，簡單好料理，成為不少家庭每晚的菜餚之一，其中地瓜葉是不少人的最愛，而一般來說，許多人都是用蒜頭、辣椒爆香之後，就將地瓜葉丟下鍋翻炒，但你是否發現，常常這樣炒出來菜葉不嫩，梗也很硬呢？近日，就有網友分享下鍋前「必做1件事」，如此一來可以讓地瓜葉炒出來嫩到不行。

一名網友在臉書社團「家常菜」請益「請問大家炒地瓜葉的時候會先拉絲再下鍋炒嗎？另外，下鍋快炒之前，地瓜葉會不會先川燙過才下鍋？要怎麼炒才能讓地瓜葉又嫩又好吃？」

貼文一出，網友紛紛回應「當然要先拉絲，梗的地方有一層超厚的粗纖維，每次炒出來會澀會苦就是因為這原因，但好像很多人不知道要拉絲」、「一定要拉絲，這樣炒比較快」、「梗一定要把絲撕掉才嫩才好吃」、「拔絲一定要的！這樣炒的時間就短些也比較好吃」、「拉絲完口感會比較好，非常的順口」。

而網友所謂的「拉絲」，即是將地瓜葉買回之後，先將葉片與梗分離，接著將菜梗外面一層纖維去除，如此一來再將菜葉丟下一起煮，整盤炒出來的空心菜口感一致，不會只有菜葉很嫩，但菜梗卻很苦澀的狀況，不過，由於這步驟相對耗時較長，每個人的做法不盡相同，喜歡吃嫩菜的民眾可以試試看！（編輯：張嘉哲）

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