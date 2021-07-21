筷子怎麼拿才正確？網友實測「標準姿勢」崩潰：根本無法夾東西

亞洲人吃飯時，習慣使用筷子來夾取食物，不過每個人拿取筷子的方法卻不盡相同。對此，就有一名網友指出，近期發現自己拿筷子的方式和他人不一樣，因此決定改變，但開始訓練後卻臉綠直呼「根本沒辦法夾東西！」

原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示最近突然發現，自己拿筷子的方式和他人不同，「我的拿法是筷子交叉後來網路查了一下正確拿法，發現根本沒辦法夾東西⋯多次嘗試後，還衍生了更奇特的拿法！」這也讓他不禁好奇詢問，「實在太好奇了，有沒有跟我一樣拿法？或者有什麼好方法能讓拿筷子的姿勢變成標準的嗎？感謝大家的分享和解惑」。

然而，不少網友表示也曾修正過拿法，「我原本也是交叉，去讀軍校被學長要求改成圖示的拿法」、「我以前也是交叉，夾菜無法全部都好夾，但發現一起吃飯的友人用標準方式很好夾菜，而且比較好看優雅，我就立馬改掉學這個了」、「小時候不拿正確就會被打手，直接趕下桌，害我現在看到人家筷子沒拿好都很想打手」。

不過，亦有人抱持不同看法，認為「可以用就好了啦！誰敢糾正直接筷子插飯上面祭拜他」、「說真的，筷子只是一個工具而已，能夾就好」、「我也是交叉，夾的起來就好，管他什麼正不正確，我還不是好好的」、「拿的順就好了，什麼方法都沒差吧！」

不過也有行家分享訓練方法，「練習夾花生啊，我這樣訓練後吃花生超快，就是不能吃太多，黑豆也不錯」、「有一種給小孩子練習握筷子的握柄，買給他們練習用就可以了！」、「如果你要拿正確的就要練習用，因為習慣拿之前的，要改是需要時間」。

事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《筷子到底要怎麼拿才對？行家曝真相 眾全看傻：拿錯20年》，其實筷子正確拿法為「將位於上方的筷子使用大拇指按壓住，並靠近食指指甲的側邊，同時輕輕的用中指抵起，而位於下方的筷子則靠在無名指指甲側邊附近，並讓兩隻筷子在虎口的地方形成一個 V 字型，將下方筷子夾住」、「在夾取時只移動上方筷子，讓兩根筷子的尖端靠近」。（編輯：陳雅雲）

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