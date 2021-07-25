開車遇到「超突然路況」一定會碎念？老司機共鳴：不罵會憋死

▲一名男網友表示，當自己一人獨自開車時，看到路上的各種狀況，都會加上自己的OS，開始一連串的「自言自語」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

每個人的開車習慣都不盡相同，還有些人可能一上車就變了個人；對此，就有一名男網友表示，當自己一人獨自開車時，看到路上的各種狀況，都會加上自己的OS，開始一連串的「自言自語」，貼文一出，掀起熱議。

該名男網友在PTT以「自己開車會喜歡碎念嗎」為題發文，表示自己一個人開車時，看到路上遇到的各種狀況時，他常常會幻想自己是主播，然後開始碎念，「例如有人超車，結果最後對方塞在車陣，還被你超過時，就會自己在那邊說『爽啦，不是很會超』」。

原PO接著說道，又或者是遇到「有一台車急剎，差點撞到別台車，結果兩台車在互叭」的情況時，他就會碎念「唉喲，叭起來～叭起來」，「總之就是把自己當沒人看的實況主的概念這樣，是否也有其他人像我這樣」？

貼文一出，有些網友表示，「不會，完全不會講話」、「不會，只會在車裡聽歌唱歌」、「不會，從來不會自言自語，罵也是在心裡罵」、「不會，當你看太多智Ｘ習慣了就平常心了」、「不會，好累喔，不如聽音樂」。

不過，也有許多網友和原PO一樣，「原來不是只有我，哈哈哈哈」、「我自己一個人開的時候會」、「會啊，偶而還會跟導航吵架」、「會，罵開車三寶」、「會，不然會睡著」、「會，台灣的交通如果不碎念的話我會憋死。如果副駕坐老婆的話就兩個人一起唸『停在路中間買東西耶，馬路你家開的膩』？」、「會耶，各種幹譙三寶、不守規則駕駛」、「初期路怒症XD」。（編輯：郭佩蓉）

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